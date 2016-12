Copiii sub trei ani, lăsaţi în familie

Guvernele din Europa de Est şi Asia Centrală ar trebui să interzică instituţionalizarea copiilor cu vârste sub trei ani, întrucât plasarea lor în instituţii la vârste fragede duce la grave întârzieri în dezvoltarea lor, au declarat reprezentanţii UNICEF. Cel puţin 1,3 milioane de copii din regiunile respective sunt separaţi de familiile lor, adesea din cauza sărăciei sau a incapacităţii familiei de a face faţă unor situaţii de stres, rezultă din studiul „Copiii sub trei ani aflaţi în instituţii de ocrotire în Europa de Est şi Asia Centrală: o analiză a situaţiei regionale din perspectiva drepturilor”, realizat de UNICEF. Potrivit studiului citat, din cele 1,3 milioane de copii separaţi de familii, aproximativ 31.000 plasaţi în instituţii au sub trei ani. În acest context, guvernele sunt îndemnate să stabilească standarde de practică pentru personalul din maternităţi şi spitalele de pediatrie în ceea ce priveşte susţinerea părinţilor nou-născuţilor cu dizabilităţi şi a celor din categoriile cele mai vulnerabile în ideea de a preveni separarea copiilor de familie şi să modifice legislaţia pentru a reduce cazurile de plasare în instituţii a copiilor sub trei ani, această decizie fiind luată doar în ultimă instanţă şi ţinând cont de interesul superior al copilului. (A.J.)