Copiii turci au creat la Predeal

40 de elevi care studiază limba turcă în şcolile din judeţul Constanţa au participat, în perioada 4-10 iulie, la ateliere de creaţie grafică şi pictură ebru, dans modern, muzică tradiţională turcească, dar şi la concursuri de şah, care s-au desfășurat la Predeal, în cadrul Taberei Culturale de Creație. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR), în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Pe lângă participarea la atractivele ateliere de creație, copiii au făcut drumeţii şi excursii la Castelul Bran şi Peleş, dar și la Cetatea Râşnov.

Micii participanți au fost selectaţi în funcţie de performanţele obţinute la olimpiada de limba turcă şi la concursul „Frumoasa mea limbă maternă”, care a avut loc, luna trecută, la Constanţa. „Este pentru prima dată când organizăm această tabără sub forma unor ateliere de creaţie. În acest an, ne-am concentrat atenţia asupra atelierului de grafică şi pictură ebru, segment primit cu mare interes de cea mai mare parte a elevilor participanţi. Am predat lecţii de pictură ebru, artă tradiţională turcească, cu o vechime considerabilă, care constă în desen pe apă cu ajutorul unor vopsele speciale şi transpunerea diferitelor forme rezultate pe hârtie“, a spus preşedintele comisiei de cultură a UDTR, Serin Turkoglu.