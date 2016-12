Copil cu picioarele tăiate de tren

18:21:25 / 06 Mai 2014

GRESEALA MARE A CONTROLORULUI

> Controlorul trebuia sa il predea in statie la Dorobantu unui politist ! Care sa il ia la sectie eventual si sa ii caute parintii sa ii amendeze ! Daca la Dorobantu nu exista politie nu-l dai jos pana la Basarabi sau Constanta unde exista politie ! Daca a dat jos din tren un minor trebuie sa raspunda in fata legii ! Cred ca e ilegal ... a incalcat dreptul la libera circulatie ! Daca eu merg fara bilet pana la Bucuresti nu ma dau jos nicicum ! Ma legitimezi in tren ! Daca nu am actele la mine chemi politia si ma legitimeaza ei cumva prin statie , internet sau la destinatie ! Dar eu nu ma dau jos nicicum !