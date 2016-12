Copil de 11 luni, mort într-un accident

14:16:24 / 16 Iunie 2015

strategia soferilor de microbuze, o marlanie fara margini!!!

Nu inteleg cum POLITIA RUTIERA tolereaza ca aceste companii de microbuze sa incalce regulile de circulatie in fiecare deplasare a lor !!! Domnii politisti nu sesizeaza ca atat in Constanta cat si in Techirghiol, aceste microbuze circula cu 5-10 km la ora, spre disperarea calatorilor (care doresc sa fie transportati catre serviciu sau alte treburi) si spre disperarea celorlati participanti la trafic (masinile care uneori sunt fortate (daca nu au acces sa depaseasca) sa stea in spatele acestor microbuze nesimtite !!! ALO, POLITIA, DE CE OARE DORMITI!?