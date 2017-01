Copil de 3 ani, victimă a sistemului sanitar!?

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), filiala Constanţa, dr. Gabriela Dascăl, este acuzată că era să omoare, cu zile, un copil de doar 3 ani. Mama sa, Adina Sofron, din Constanţa, susţine că medicul de gardă al Clinicii de Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU), respectiv dr. Dascăl, a refuzat să-i opereze copilul de urgenţă, punându-i astfel în pericol viaţa.

Totul a început pe 3 martie, când copilul său, Iustin, de 3 ani şi 10 luni, a început să se simtă rău. Femeia a cerut ajutor de specialitate, urmând întocmai sfaturile cadrelor medicale. Starea celui mic, însă, nu s-a ameliorat, aşa că ea a continuat demersurile. Pe 4 martie a ajuns cu el la SCJU. “Mi s-a spus că are pneumonie, aşa că i s-a prescris un tratament cu antibiotic. Recunosc, am cerut o a doua opinie şi Clinicii Iowemed. De aici mi s-a spus că Iustin are bronşită. Din nou a primit tratament cu antibiotic”, a spus femeia. Ea i-a dat copilului medicaţia prescrisă de către cei de la Iowemed, însă, a doua zi, copilul se simţea tot mai rău.

ASTFEL, PE 5 MARTIE, LA ORA 15.30, FEMEIA A APELAT LA AJUTORUL SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ.

“Copilul avea febră de 39,5 grade, vărsături şi dureri abdominale. Odată ajunşi la Urgenţe Copii, la SCJU, dr. Vârciu fiind de gardă, ne-a trimis la Spitalul de Boli Infecţioase, tot cu ambulanţa, de această dată motivul trimiterii fiind o enterocolită. Nu mai era vorba de o afecţiune respiratorie. Copilul era foarte slăbit, avea abdomenul tare, nu putea sta în picioare. În ambulanţă, la orice groapă ţipa de durere de burtică”, a povestit mama. Motivul trimiterii de către medicii de la SCJU - Urgenţe Copii a fost infirmat, însă, de cei de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa. “Ne-au elucidat cei de la Infecţioase, mai exact un medic foarte bun, căruia îi mulţumesc din tot sufletul, dr. Elena Dumea. Ea l-a văzut şi i-a pus diagnosticul de apendicită, spunându-ne să plecăm urgent la Chirurgie, la Spitalul Judeţean, pentru că nu are ce căuta la Boli Infecţioase. Ne-am deplasat cu maşina personală, pentru că ambulanţa ar fi venit în două ore”, adaugă femeia.

ÎNCEPE ADEVĂRATUL CALVAR De aici începe adevăratul calvar, în opinia sa. Copilul nu a fost operat de urgenţă, aşa cum au indicat medicii de la SCBI, ci după 16 ore, spune mama. De gardă în Clinica de Chirurgie Pediatrică era preşedintele CMR, dr. Dascăl. Potrivit femeii, medicul n-ar fi luat în calcul analizele prezentate de ea, respectiv cele efectuate la Iowemed, cu o zi în urmă, (leucocite 20.400 şi proteina C reactivă mărită cu 95% faţă de valoarea normală), şi nici faptul că cel mic se ţinea cu mâinile de burtă şi ţipa de durere. “Dr. Dascăl mi-a ţinut copilul încă 16 ore în observaţie cu apendicită acută, când era evident că deja făcuse peritonită. Tremura tot, transpira şi ţipa de durere, iar ea trimitea asistenta să-l sedeze cu diazepam, să nu mai ţipe. Mi-a spus că Iustin are simptome din toate bolile posibile, ba mai mult, că este suspect de TBC şi că mi-a făcut o favoare că mi-a internat copilul pe Secţia de Pediatrie. Nu e posibil aşa ceva! Asemenea medici nu ar trebui să profeseze”, a spus, indignată, mama. A stat cu inima strânsă toată noaptea.

“SĂ AŞTEPTĂM SĂ MOARĂ?” “La vizita de a doua zi, de dimineaţă, dr. Dascăl ne-a spus să aşteptăm, chiar dacă Iustin era în stare critică. Avea frisoane, transpiraţii abundente. Ea mi-a spus că este în observaţie pentru apendicită şi să aşteptăm, ce, oare să moară?”, a spus femeia. Aşa că a cerut asistentei-şefe a Clinicii transferul la unul dintre spitalele din Bucureşti. Transferul însă i-a fost refuzat, întrucât cazul putea fi rezolvat şi la SCJU. “La ora 10.00, dr. Dascăl mi-a spus că nu ştie ce are şi că trebuie să-l deschidă, să vadă. Zâmbind larg, mi-a spus că el poate muri”, adaugă Adina S.

COPILUL A FOST OPERAT! Speriată, povesteşte ea, a alergat disperată pe hol după medicul-şef al Clinicii, prof. univ. dr. Constantin Tica, şi l-a implorat să-i vadă copilul. Acesta a acceptat şi i-a pus diagnosticul de peritonită, cu indicaţie să fie operat urgent, fapt care s-a şi întâmplat. “Profesorul l-a operat la insistenţele mele şi-i mulţumesc enorm. Eram îngrozită de dr. Dascăl, în niciun caz nu mi-aş fi dat copilul pe mâna acesteia, după cele întâmplate. Îi mulţumesc că ne-a salvat copilul, nu cred că ar mai fi fost în viaţă dacă nu era dumnealui. Tot respectul pentru acest profesor doctor”, a spus femeia, cu lacrimi în ochi. În acelaşi timp, ea îi mulţumeşte şi lui Dumnezeu pentru că nu l-a operat pe copil dr. Dascăl. “Cu siguranţă pierdeam copilul dacă ar fi ajuns pe mâinile ei. A minţit cu neruşinare şi în foaia de observaţie a copilului că avea abdomenul suplu, mobil, şi sistemul osteo-articular funcţional, când el nu putea sta nici măcar în şezut. Este foarte trist că există medici de teapa acesteia, când a depus un jurământ pentru salvarea vieţilor”, a spus femeia.

REPLICA ŞEFULUI CMR CONSTANŢA În replică, dr. Dascăl neagă că ar fi greşit cu ceva din punct de vedere medical. Consideră că şi-a făcut treaba cu profesionalism. “Pacientul a reprezentat o situaţie mai dificilă. Familia l-a adus după cinci zile de evoluţie a bolii, pe care iniţial a încercat să o ascundă la prezentare. Abia după o anamneză mai riguroasă am aflat că copilul era bolnav şi tratat de diferite boli. La prezentare avea febră, vărsături, leucocitoză, redoare de ceafă şi convulsii consemnate de ambulanţă. În această situaţie se preta la confuzie cu o boală infecţioasă. Plus că avea şi un ţipăt deosebit, care putea fi interpretabil”, a declarat dr. Dascăl. Tot ea a precizat că datele contradictorii pe care le-a furnizat familia au împiedicat-o să pună un diagnostic cert, aşa că a hotărât să ţină copilul sub observaţie, administrându-i antibiotic, antitermic, antiinflamatorii. “A doua zi, de dimineaţă, imediat după vizită, am reexaminat copilul, care se liniştise sub tratament. A permis o examinare mai bună, aşa că am decis intervenţia operatorie. Familia a insistat să le dau garanţii că este apendicită acută. Le-am spus că asemenea garanţii nu le pot da, dar că opinia mea este că trebuie operat”, a adăugat ea.

OPERAŢIE FĂRĂ ACORDUL PĂRINŢILOR Dr. Dascăl a spus că familia a insistat să i se facă un computer tomograf (CT), însă, potrivit ei, examinarea imagistică nu avea nicio indicaţie în situaţia copilului. “Ştiind că prin CT se pierdea timp, am hotărât să apelez la medicul-şef pentru încă un consult, mai ales că aveam în intenţie să întocmesc un raport de urgenţă şi să operez copilul, fără acordul părinţilor. Profesorul dr. Tica a văzut copilul şi a decis intervenţia operatorie. Familia a apelat la prof. Tica, nu pentru că eu nu aş fi fost în stare”, a spus dr. Dascăl.

CÂT DESPRE ACUZELE DE ATITUDINE NECORESPUNZĂTOARE, ŞEFUL CMR CONSTANŢA NEAGĂ.

“Nu este adevărat. Atitudinea mea a fost corectă. Mama a venit la consult, cu sora, bănuiesc. Au fost foarte agresive pentru că le-am pus în faţa dovezilor că mint. Jos, în Urgenţă, au dat nişte date, iar pe secţie au spus altceva. Le-am atras atenţia că nu e bine să dea informaţii distorsionate. Atunci au devenit agresive, că vor să plece. Eu le-am spus că le stau la dispoziţie şi că vreau să rezolv problema”, a spus, în apărarea sa, şeful CMR Constanţa. Tot medicul a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă pacientul era operat şi avea meningită. “Pacientul era extrem de agitat, avea un comportament de tip isteric, de altfel firesc după atâtea dureri, după ce a fost dus la atâţia doctori. Sigur că îl durea, dar e greu de făcut diferenţa între o durere de tip peritoneal, dacă contractura este voluntară sau involuntară, dacă copilul nu colaborează deloc, şi când are redoare de ceafă, convulsii, în anamneză. Îţi este teamă să pui cuţitul pe asemenea copil”, a mai spus medicul. Susţine că “sub nicio formă copilul nu a fost pus în pericol, mai ales că avea o peritonită de mai multe zile, iar starea lui nu a fost agravată de orele de aşteptare”. Mai mult decât atât, “temporizarea a durat şi din cauza rudelor, pentru că nu au acceptat operaţia la primele ore” (!?).

Familia vrea dreptate

Familia vrea dreptate, aşa că a depus plângere la conducerea SCJU, dar şi la CMR. Mama copilului a declarat că nu a depus plângere la CMR teritorial pentru că este convinsă că nu se va face dreptate, în condiţiile în care dr. Dascăl este chiar şefa organizaţiei profesionale.