Copil de doi ani cu suspiciune de gripă!

Specialişti ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au raportat o nouă suspiciune clinică de gripă, de data aceasta în cazul unui copil de doi ani din Medgidia. Potrivit directorului executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, probele ce au fost prelevate de la fetiţă, pentru a confirma sau infirma boala, au fost deja trimise colegilor de la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti. „Copilul nu este în stare gravă, este sub supraveghere medicală. Aşa se procedează, orice suspiciune clinică de gripă trebuie să o raportăm şi să trimitem probele la Institutul „Cantacuzino””, a declarat directorul DSPJ. Precizăm, de asemenea, că în cazul primei suspiciuni clinice de gripă ce a fost raportată de DSPJ, săptămâna trecută, la un bărbat de 53 de ani, din Ovidiu, medicii Institutului „Cantacuzino” au trimis, ieri, Direcţiei de Sănătate răspunsul probei, respectiv infirmarea suspiciunii.

PESTE 10 MII DE CAZURI DE AFECŢIUNI RESPIRATORII, INFECŢII ACUTE ALE CĂILOR RESPIRATORII SUPERIOARE ŞI PNEUMONII AU FOST ÎNREGISTRATE, LUNA TRECUTĂ, ÎN CONSTANŢA.

Potrivit specialiştilor Ministerului Sănătăţii (MS), primele doze de vaccin antigripal vor ajunge, cel mai probabil, până la sfârşitul săptămânii, ele urmând să fie distribuite la nivel naţional. “Au fost comandate un milion de doze. Nu ştim cu exactitate dacă vor fi trimise toate odată sau în mai multe tranşe”, spun reprezentanţii MS. De la începutul sezonului rece şi până în prezent, nu au fost înregistrate cazuri de gripă la nivel naţional. Aşa cum am mai precizat, vaccinul antigripal ce va fi utilizat de MS pentru campania de imunizare a populaţiei în acest sezon va conţine tulpinile viruşilor care au circulat în 2011, renunţându-se la cele existente în 2009 şi 2010, la recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. „Şi în acest an, populaţia va fi imunizată, prin vaccinul antigripal, împotriva virusului gripei porcine, A/H1N1”, potrivit MS. În cadrul campaniei anuale gratuite de vaccinare antigripală, vor fi imunizate cu prioritate persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personalul medical. Ca în fiecare an, campania se va derula prin cabinetele medicilor de familie şi în unităţile sanitare cu paturi. MS a alocat pentru campania de imunizare împotriva gripei din sezonul 2012-2013 un buget de 11 milioane de lei, conform reprezentanţilor instituţiei.