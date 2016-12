Copil de doi ani, găsit mort pe marginea Canalului

Caz înfiorător pe care polițiștii și procurorii constănțeni încearcă să-l dezlege! Un băiețel de numai doi ani și cinci luni a fost găsit, ieri după-amiază, fără suflare, pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră, în orașul Medgidia. Polițiștii care au ajuns la locul tragediei au observat că micuțul era dezbrăcat și avea pe corp mai multe leziuni, așa că prima ipoteză a fost una cumplită: crima... Având în vedere gravitatea supozițiilor, au fost chemați criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța, dr. Mihai Onciu, dar și un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. În timp ce cadavrul era examinat centimetru cu centimetru, oamenii legii au început să-i audieze pe părinții copilului. Aceștia le-au povestit că micuțul a dispărut ieri dimineață, în jurul orei 9.00, din curte. Când și-au dat seama că lipsește, au pornit în căutarea lui. După aproape două ceasuri, au sunat la 112 și au cerut ajutorul autorităților.

VARIANTA ÎNECULUI Polițiștii s-au mobilizat pentru găsirea băiețelului și patru ore mai târziu, din păcate, cel mai sumbru scenariu s-a adeverit. Micuțul a fost găsit în apropierea Portului Medgidia, la aproape doi kilometri de casă. Treptat, o nouă variantă de lucru a fost luată în calcul de anchetatori. Specialiștii au concluzionat că vânătăile de pe trupul copilului nu au fost provocate recent, așa că au înclinat către posibilitatea ca acesta să fi murit înecat în apele Canalului. „Prezintă semne specifice înecului. Are câteva mici leziuni pe corp, care, însă, nu par să aibă vreo legătură cu decesul. Vom stabili acest lucru la necropsie. Facem investigații pentru a afla cum a ajuns copilul aici, dacă a fost însoțit de cineva. Am înțeles că este un martor care l-a văzut mergând singur. Până acum nu avem indicii că s-ar fi comis o infracțiune“, a declarat procurorul de caz, Zafer Sadâc.

UCIS DE RIVALI?! Pe de altă parte, părinții micuțului sunt convinși că fiul lor a fost răpit și ucis de membrii unei familii rivale, care locuiesc pe aceeași stradă, și că mobilul crimei ar fi răzbunarea. „De dimineață au venit ăștia care au vrut să îl omoare pe fiul meu mai mare, pe „Câinele“. Ei sunt rivalii cu care facem noi războaie. Voiau să ne dea bani ca să ne împăcăm. După ce au plecat ei, a dispărut copilul cei mic, zis „Poneiul“. Am alergat peste tot ca să dăm de el și până la urmă am chemat Poliția. Cum să dispară așa un copil? Eu cred că ei l-au luat, că ne-au amenințat de mai multe ori că ne omoară pe toți“, a declarat Carali Usmen, de 46 de ani, tatăl copilului. Oamenii sunt cu atât mai convinși că acesta este adevărul cu cât li se pare imposibil ca micuțul să fi putut ajunge singur atât de departe de locuință. „Copilul ăsta era mai firav. Când venea la mine, la două case distanță, se oprea ca să se odihnească. Cum să meargă el acum doi kilometri? Aștia cu care ne-am certat noi l-au luat ca să se răzbune! Săptămâna asta am mai chemat o dată Poliția când i-am prins că ne aruncau copiii peste gard, în curtea școlii. I-am luat plini de răni de acolo“, a povestit unchiul băiețelului, Raim Usman. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții.