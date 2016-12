Copil de doi ani, mai bine la creşă decât la grădiniţă

De obicei, copiii până în vârstă de trei ani, sunt înscrişi la creşă, însă în ultimul timp tot mai multe mame îşi doresc ca prichindeii lor să se dezvolte mai rapid şi să înveţe mai multe lucruri. Din acest motiv, ele preferă să-şi retragă copilul de doi ani din creşă şi să-l înscrie în grădiniţă, însă nu se gândesc că dorinţa lor îi face mai mult rău copilului decât bine. Cadrele didactice şi personalul de specialitate din creşe lămuresc părinţii de ce e mai bine ca un copil să fie ţinut în creşă până la trei ani şi abia apoi înscris la grădiniţă.

CREŞTEREA COPILULUI, PE PRIMUL LOC Directorul general al Serviciului Public de Administrare Creşe (SPAC) din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Popescu, exemplifică care sunt beneficiile dezvoltării copilului de doi ani într-o creşă. “Într-o creşă, sănătatea şi creşterea copilului e pe primul loc şi apoi educaţia, în timp ce într-o grădiniţă, educaţia lui e pe primul lor. Însă copilul are nevoie să-şi dezvolte deprinderile, pentru că încă este mic şi are nevoie de atenţie în permanenţă. În unităţile noastre, personalul este preponderent medical. La fiecare grupă avem şi asistentă, şi infirmieră. În timp ce în grădiniţă de obicei este o asistentă la 100 de copii”, a spus directorul SPAC. Ea punctează şi că în creşă asistentele cu peste 20 ani de experienţă în domeniu au grijă ca fiecare copil să mănânce tot din farfurie şi să-şi asigure necesarul caloric într-o zi, cele 50 de grame de carne şi 500 de mililitri de lapte, în timp ce într-o grădiniţă, din cauza numărului mare de preşcolari, este imposibilă atenţia individuală din partea educatorilor. Un alt aspect important pentru un copil de doi ani este formarea deprinderilor. Specialiştii din cadrul creşelor spun că, de obicei, cei mai mulţi prichindei îşi formează deprinderile în creşă, pentru că acasă ei sunt “protejaţi” de părinţi. „La noi învaţă să mănânce, învaţă să folosească oliţa, învaţă să se spele pe mânuţe de câte ori este nevoie. Pentru un copil mic este important să fie într-o colectivitate de creşă, alături de copii de aceeaşi vârstă”, spune asistent-şef din cadrul Creşei nr. 2 din Constanţa Rodica Damache, care are o experienţă de peste 30 de ani în lucrul cu copiii mici.