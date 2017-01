Copil de doi ani, mort într-un incendiu

Tragedie într-o familie din localitatea Castelu! Un băieţel de doi ani a murit ars de viu, în timp ce sora lui, în vârstă de doar un an, a fost salvată din flăcări, în ultimul moment, de către bunic. Autorităţile au intrat în alertă ieri, în jurul orei 11.00, când un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că o casă de pe strada Garoafelor, din localitatea Castelu, a luat foc. În zonă a fost trimis un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Medgidia. Din nefericire, militarii au ajuns prea târziu. „Incendiul s-a extins rapid. Din păcate, în casă se aflau doi copii nesupravegheaţi. Unul dintre ei a decedat, iar celălalt are arsuri pe jumătate din corp“, a declarat comandantul Detaşamentului Medgidia, căpitan Marian Popa. Mama copiilor nu îşi poate explica cum a fost posibilă această nenorocire. „Am plecat la magazin să le cumpăr de mâncare. Când m-am întors, am văzut lume multă pe stradă. Au venit la mine câţiva vecini care mi-au spus că a luat foc casa şi că s-a întâmpat ceva rău cu copiii mei. Cred că focul a pornit de la sobă“, a declarat femeia.

SALVATĂ DE BUNIC Fetiţa de un an a fost salvată, în ultimul moment, de bunicul ei. „Eram aici în apropiere şi am văzut flăcările. Am intrat cu greu în casă. Era foc peste tot. Am putut să scot afară doar fata de un an. Pe băiat nu l-am văzut. Uşa nu era încuiată! Nu îmi dau seama de ce nu au fugit afară“, a povestit bunicul copiilor. Bărbatul a suferit, la rândul lui, arsuri la nivelul feţei şi mâinilor. Fetiţa de un an a fost preluată de elicopterul SMURD şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Victima a suferit arsuri de gradul II la membrele inferioare, pe o suprafaţă mai mică de 20%. Este într-o stare clinică bună, însă va fi transferată, în această după-amiază (n.r. - ieri), la Clinica de Arşi din Bucureşti“, a declarat directorul medical al SCJU Constanţa, dr. Cătălin Grasa. Trupul neînsufleţit al băieţelului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Din cercetările efectuate, pompierii au stabilit că tragedia a fost provocată de un scurtcircuit electric la televizorul din camera în care se aflau copiii. Cei doi micuţi locuiau doar cu mama lor, tatăl aflându-se în închisoare.