Copil de doi ani, torturat de propria mamă

O mamă de 43 de ani, din Constanţa, şi-a legat copilaşul de aproape doi ani cu o funie de pat. Şocantul eveniment a fost descoperit sîmbătă, cînd nişte oameni de bine au auzit ţipete şi plînsete şi au alertat imediat lucrătorii Secţiei 2 de Poliţie. Un echipaj s-a deplasat la locul indicat, unde, a constatat, stupefiat, că într-o cămăruţă înghesuită, înconjurat de o mizerie de nedescris, un copil era legat de pat – un morman de gunoi cu un cadru metalic - cu o funie de circa doi metri lungime, nemîncat şi nespălat. Micuţul locuia împreună cu mama lui, Venera Bencheş, într-o baracă mizeră, situată pe malul Lacului Siutghiol, în vecinătatea campusului universitar Ovidius, pe bd-ul Aurel Vlaicu, însă aceasta era de negăsit. Condiţiile în care femeia şi copilaşul îşi duceau traiul sînt greu de descris. Baraca, un adevărat focar de infecţie, are o suprafaţă neglijabilă şi este situată în plin cîmp. În împrejurimi, în alte barăci, îşi duc zilele alţi oameni, cei care nu au mai suportat ţipetele copilului şi au solicitat sprijin de la oamenii legii. Şocaţi de descoperirea făcută, poliţiştii au sesizat imediat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, iar o echipă de asistenţi sociali a preluat copilul şi l-a transportat la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Medicii au evaluat starea de sănătate a micuţului, iar în urma investigaţiilor s-a stabilit că nu este cazul să rămînă internat. El a fost internat în Centrul pentru copii abuzaţi din Constanţa. În tot acest timp, poliţiştii au căutat-o pe mama copilului, dar nu au reuşit să o repereze. S-au întors la baracă şi… surpriză! Femeia se întorsese între timp şi, văzînd că îi lipseşte copilul, într-un gest disperat, a dat foc la mai multe haine aflate în încăpere. Potrivit unor martori, femeia se afla sub influenţa alcoolului. În momentul în care poliţiştii au găsit-o, femeia era înăuntru, iar baraca arsese aproape în întregime. Pentru a stinge incendiul a fost necesară intervenţia unui echipaj de pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Militarii au reuşit să stingă incendiul în cîteva minute, avînd în vedere suprafaţa foarte redusă pe care o ocupa baraca. Pe locul respectiv a rămas acum o ruină, înconjurată de resturi de mobilier, pături, plapume, haine şi… jucării. Potrivit poliţiştilor Secţiei 2, femeia a fost internată la Spitalul de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare, pentru a se evalua dacă aceasta este în deplinătatea facultăţilor mentale. În acelaşi timp, femeia este cercetată de Secţia 2 de Poliţie pentru rele tratamente aplicate minorului. În ceea ce-l priveşte pe copil, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică, a declarat că, în momentul de faţă, copilul se află într-o stare bună şi este posibil să fie dat în grija unui asistent maternal. El a adăugat că femeia îşi ţinea deseori băieţelul legat atunci cînd pleca de acasă, pe motiv ca acesta să nu păţească ceva, să dispară sau să se lovească. Cu siguranţă, torturarea propriului copil nu este cea mai bună metodă de a-l proteja de alte… rele. Potrivit unor informaţii neverificate încă, femeia mai are şi alţi copii care au avut aceeaşi soartă ca cea a micuţului, fiind preluaţi tot de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Acest aspect urmează a fi elucidat în decursul a cîteva zile, în cadrul anchetei pe care au deschis-o, în acest caz, lucrătorii Secţiei 2 de Poliţie în colaborare cu Direcţia pentru Protecţia Copilului. Purtătorul de cuvînt al Direcţiei, Mihaela Ristea, a declarat, la rîndul ei, că minorul va fi ţinut în centrul de ocrotire pînă la clarificarea situaţiei şi finalizarea anchetei. În funcţie de rezultate se va decide dacă mama va fi decăzută din drepturile părinteşti sau nu.