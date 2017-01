Copil de un an, ascuns în geantă

Un copil de un an a fost găsit de poliţiştii de frontieră de la Borş, judeţul Bihor, în geanta bunicii sale, care l-a ascuns acolo pentru a-l putea scoate din ţară şi a-l duce în Polonia, la mama lui, în condiţiile în care documentele de călătorie ale băiatului expiraseră. Potrivit unui comunicat de presă transmis, azi, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, la Punctul de Trecere a Frontierei Borş, din judeţul Bihor, s-a prezentat, ieri, în jurul orei 17.00, pentru a ieşi din ţară, o femeie - cetăţean bulgar, pasageră într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria. În timpul controlului, poliţiştii de frontieră bihoreni au găsit un băieţel ascuns în bagajul de mână al femeii. Din primele cercetări s-a stabilit că femeia este cetăţean bulgar şi are 32 de ani, iar copilul, în vârstă de un an, este tot cetăţean bulgar. Poliţiştii de frontieră i-au întocmit femeii actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru trafic de migranţi. Copilul a fost predat unui centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor până va fi încredinţat părinţilor.