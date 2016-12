Copil de un an, crescut într-un grajd, mort de foame

Se întâmplă în România anului 2014! Nu demult vă prezentam cazul unei tinere de 19 ani din Suceava care arăta ca un copil de 6 - 7 ani. Ea a fost hrănită de mama sa doar cu lapte. Între timp, cazul său a fost scos la iveală, iar ea a ajuns pe mâinile medicilor, apoi în grija asistenţilor sociali. N-a trecut mult timp şi un alt caz cutremură lumea, şi medicală şi socială. Un copil în vârstă de un an şi patru luni care cântărea doar patru kilograme şi era crescut în condiţii mizere, într-un grajd, alături de cei patru fraţi ai săi, a murit din cauza malnutriţiei, în localitatea brăileană Siliştea, iar Poliţia şi Direcţia pentru Protecţia Copilului au deschis anchete. Părinţii copilului spun că sâmbătă (8 februarie) au fost plecaţi, iar când s-au întors, l-au găsit pe băieţel decedat. “Am fost în grajd de am muls vacile cu soţul, am fost la pâine şi, când m-am întors, îl găsise soţul meu mort. I-am dat să mănânce, cum să nu-i dau, dar între timp, ce s-a întâmplat nu pot să ştiu”, a susţinut mama băieţelului. Copilul a fost găsit decedat pe marginea patului, unde stătea alături de fratele său geamăn, în încăpere fiind şi ceilalţi trei fraţi. Potrivit medicului Gina Ilie de la Serviciul de Medicină Legală din Brăila, copilul a murit de foame, fiind neglijat de părinţi. “El cântărea doar 4 kilograme, la un an şi patru luni, avea 58 de centimetri, era plin de fecale şi de paie. Moartea lui a fost provocată de insuficienţa organică, consecinţa malnutriţiei generate de lipsa de îngrijiri specifice şi necesare unui nou-născut. Avea insuficienţă pluriorganică, pe fondul malnutriţiei severe”, a precizat medicul Gina Ilie. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal. Şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brăila a deschis o anchetă în acest caz şi a decis ca ceilalţi patru copii ai familiei să fie internaţi de urgenţă într-un centru de plasament, împreună cu mama lor, însărcinată în luna a şaptea. Pe de altă parte, primarul comunei Siliştea, unde trăia familia, spune că părinţii au fost ajutaţi în permanenţă de Primărie şi au fost făcute anchete sociale sistematice, dar că asistentul social care trebuia să anunţe DGASPC în acest caz nu a mai putut ajunge la serviciu câteva zile din cauza zăpezii, astfel că s-a întârziat anunţarea autorităţilor pentru protecţia copilului.