Copil de un an, otrăvit cu apa din fîntînă

O fetiţă din Cumpăna a fost la un pas de moarte, fiind spitalizată din cauza stării grave în care se afla după ce a băut apă de fîntînă. Potrivit dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al Spitalului Judeţean Constanţa, copilul a ajuns în urgenţa unităţii sanitare, duminică după-amiază, iar după primele investigaţii medicale, fetiţa a fost suspectată de intoxicaţie cu nitriţi. „Duminică am mers cu fetiţa la naşul ei de botez, care stă în Cumpăna, şi i-am făcut mîncare cu apă din fîntînă. În jurul prînzului a adormit, însă după nici cinci minute s-a trezit. Bebeluşul plîngea, vomita şi se învineţise. Am dus-o la dispensarul din Cumpăna, unde mi s-a spus că fetiţa s-a intoxicat cu nitriţi, cel mai probabil după ce a băut apă din fîntînă, după care am chemat ambulanţa şi am adus-o la spital. În Cumpăna avem mari probleme cu apa din fîntîni care nu mai este potabilă. Spre exemplu, în curtea noastră avem fîntînă, însă apa nu este bună de băut şi folosesc apă plată. Naşul fetiţei mi-a spus că ei consumă apă din fîntîna lor, ba mai mult, le dau şi copiilor”, a spus Claudia Arăpaşu, mama copilului intoxicat. Potrivit medicilor, copilul a fost supus unui tratament de specialitate iar starea ei este stabilă.