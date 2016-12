Copil de un an strivit de o căruţă

O joacă banală a unor copii cărora le-au fost lăsaţi în grijă alţi copii s-a transformat, la sfârşitul săptămânii trecute, într-o tragedie. Un băiat de 15 ani venit în vizită la rude, în localitatea Galiţa, a fost lăsat să aibă gijă de verii lui de 13 ani, trei ani şi un an şi două luni. La un moment dat, „musafirul” a vrut să-i plimbe cu căruţa pe băiatul de 13 ani şi pe fetiţa de trei ani. I-a urcat în căruţă pe cei doi şi a început să tragă de atelaj. În tot acest timp, copilul de un an şi două luni mergea pe lângă peretele casei şi îi privea pe ceilalţi mai mari. La un moment dat, băiatul de 15 ani a scăpat căruţa de sub control, iar curtea fiind în pantă, atelajul a luat-o la vale şi s-a proptit în zidul casei, exact unde se afla copilul de un an şi două luni, acesta fiind strivit între zidul casei şi căruţă. Când a văzut ce a făcut, adolescentul a intrat în panică şi, pentru a scăpa de acuzaţii, a luat copilul în braţe şi s-a dus cu el la nişte vecini, susţinând că cel mic a leşinat.

A ÎNCERCAT SĂ ÎŞI TAIE VENELE Vecinii au sunat la 112 şi au cerut ajutorul medicilor. Un echipaj al Ambulanţei s-a dus la adresa respectivă, unde au constatat că micuţul este mort. Mama, în vârstă de doar 17 ani, a copilului era plecată împreună cu mama ei, la câmp. În momentul în care au auzit ce s-a întâmplat, cele două au venit într-un suflet acasă. Băiatul de 15 ani a fost cuprins de remuşcări şi a încercat să se sinucidă, tăindu-şi venele. Cadrele medicale au anunţat Poliţia şi, în scurt timp, un echipaj a ajuns la locuinţa familiei şi a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

PISTE FALSE În momentul în care a fost luat la întrebări de poliţişti, adolescentul le-a spus anchetatorilor că cel mic a căzut pe scări şi apoi a leşinat, apoi el a motivat că totul s-a întâmplat în timp ce mergeau să ia apă de la fântână, iar la final, a povestit că s-a dus să taie lemne şi să facă undiţe, iar cel mic a căzut, fără să ştie cum. Anchetatorii şi-au dat seama că niciuna dintre poveşti nu era adevărată. Când a fost întrebat de ce a încercat să se sinucidă, el a declarat că se simte vinovat, deoarece copilul era în grija lui. Trupul neînsufleţit al copilului de un an şi două luni a fost transportat la morga Spitalului din Medgidia, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.

MOARTE VIOLENTĂ Adevărul a ieşit la lumină odată cu raportul medicilor legişti. Moartea copilului a fost una violentă şi a survenit în urma unui traumatism toraco-abdominal care a dus la o ruptură de inimă şi de ficat. Rezultatul necropsiei avea să le confirme poliţiştilor că niciuna dintre variantele adolescentului nu e reală. Văzând că nu mai are scăpare, acesta a recunoscut că a minţit. Cazul a ajuns şi în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, ancheta fiind coordonată de un procuror. „Minorul este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, insp. pp. Bogdan Păduraru.

NECAZURI Copilul de un an şi două luni face parte dintr-o familie săracă, iar mama lui, de numai 17 ani, a avut parte de multe necazuri. Deşi nu este căsătorită şi nu are nici măcar vârsta majoratului, a pierdut deja un copil, însă se pregăteşte să nască un altul, ea fiind însărcinată în opt luni. Mai mult, în cursul acestui an, ea a făcut o plângere la Poliţie şi a reclamat că a fost violată de un localnic de 60 de ani. După ce a fost chemat la audieri, bărbatul s-a spânzurat.