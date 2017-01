Copil dispărut, găsit după patru zile de căutări

După ce a muncit o zi întreagă la cîmp, Virgil Vieriu, din comuna Mereni, a observat cînd a ajuns acasă că, unul din cei trei copii ai săi, Elvis Sergiu, de 12 ani, lipseşte. Bărbatul a aflat de la alt fiu al său că Elvis s-a întors de la şcoală în jurul orei 17.00, şi-a schimbat hainele, şi a spus că el pleacă de-acasă. Disperat, tatăl a început să îşi caute copilul peste tot pe unde a crezut că s-ar fi putut duce. După două zile, văzînd că nu poate să îi dea de urmă, bărbatul a cerut, sîmbătă, ajutorul poliţiştilor din localitate. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aflat că Elvis Sergiu ar fost văzut de un vecin vineri dimineaţa, în jurul orei 10.30, în apropierea bisericii Sf. Maria, de pe bulevardul 1 Mai, din Constanţa. Poliţiştii spun că băiatul, în vîrstă de 12 ani, elev în clasa a cincea, ar fi avut mai multe motive să plece de acasă. Unul dintre acestea ar putea fi şi faptul că, în ziua dispariţiei, diriginta clasei în care învaţă l-a anunţat că are mari şanse să rămînă repetent. Această veste l-ar fi putut face pe Elvis să evite să mai dea ochii cu tatăl său. Un alt aspect care l-ar fi putut determina pe copil să plece de acasă este acela că, de curînd, el aflase de la colegi că femeia pe care o credea mama lui îi este în realitate mamă vitregă. Băiatul le-ar fi spus prietenilor săi că ar dori să plece să o caute pe femeia care i-a dat viaţă. Elvis Sergiu a fost crescut doar de tatăl său încă de la vîrsta de trei luni, după ce mama naturală i-a părăsit pe amîndoi. După o perioadă, Virgil Vieriu s-a recăsătorit, avînd cu noua sa soţie un alt băiat şi o fată. Virgil a mărturisit că intenţiona să îi dezvăluie lui Elvis acest secret, dar a considerat că băiatul nu este încă pregătit să afle adevărul. Bărbatul a aflat că fosta sa soţie ar locui în Mangalia şi ar intenţiona să plece din ţară. Sătenii susţin că băiatul de 12 ani a fost răsfăţat de tatăl său, care îi satisfăcea toate capriciile. Se pare că băiatul nu a fost mulţumit de faptul că părintele îi îndeplinea toate mofturile şi a început să facă diverse cumpărături pe datorie, spunînd vînzătorilor că plata o va face tatăl său. Poliţiştii din localitate spun că acesta cumpăra de obicei sucuri şi dulciuri pe care le împărţea cu colegii şi prietenii. Cînd Virgil Vieriu a aflat de la administratorii magazinelor că are de achitat o datorie de peste cinci milioane lei, i-a rugat să nu-i mai văndă copilului nimic pe datorie. Elvis a reuşit să găsească repede binevoitori care să îl ajute cu bani. Sub diverse motive, el cerea rudelor şi prietenilor împrumuturi pe care nu le mai returna. La cîteva ore după ce poliţiştii constănţeni au aflat de dispariţia copilului, au reuşit să dea de urma acestuia. Elvis a fost găsit de oamenii legii în apropierea porţii de acces nr. 5 a Portului Constanţa. Băiatul se afla în compania unor copii ai străzii cunoscuţi de poliţişti ca fiind hoţi de fier vechi din danele portului. Fiind foarte speriat şi confuz, copilul de 12 ani nu a putut spune motivul care a stat la baza plecării lui de acasă, menţionînd doar că primele nopţi şi le-a petrecut adăpostindu-se în Gara CFR Constanţa.