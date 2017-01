Copil dispărut în condiţii misterioase

Poliţiştii din localitatea 23 August efectueză cercetări în vederea găsirii unui băiat de 13 ani, dispărut de acasă de aprox. o săptămînă. Rudele sale cred că el a fost răpit de membrii unei reţele care se ocupă cu plasatul şi exploatarea cerşetorilor. Potrivit ag. şef Marian Moroianu, şeful Postului de Poliţie 23 August, pe 29 mai, Lenuţa Iorga, din Moşneni, a reclamat dispariţia fiului său, Ionuţ Gabriel Ciobanu, de 13 ani, elev în clasa a VI-a, la Şcoala Generală Moşneni. Femeia le-a mai spus poliţiştilor că doi vecini susţin că ar fi văzut două persoane care i-au momit băiatul cu bani şi l-ar fi luat cu ele. Pentru a afla identitatea răpitorilor femeia a apelat la un clarvăzător iar din cele aflate de la acesta femeia a ajuns la concluzia că fiul ei a fost luat de un bărbat din Mangalia. „Nepotul meu a fost luat de Petrică Daraban care a fost văzut şi de vecinii surorii mele. Eu şi cîţiva prieteni am mers la el acasă, i-am luat pe sus pe el şi pe nevasta sa, i-am dus la mine acasă şi i-am încuiat în camere diferite. Petrică Daraban a recunoscut că el l-a luat pe Ionuţ şi l-a dus la cerşit, după care l-a abandonat în Pădurea Comorova” a declarat Georgel Nechita, de 43 ani, unchiul copilului dispărut. Poliţiştii spun că ipoteza vehiculată de rudele dispărutului nu se probează. „Ieri am confruntat familia Daraban cu vecinii familiei Iorga, iar aceştia din urmă nu au putut spune sigur că Petrică Daraban este cel care l-ar fi luat pe băiat”, a declarat ag. şef Marian Moroianu. Potrivit oamenilor legii, Ionuţ Gabriel Ciobanu a fost dat în urmărire de pooliţişti care au scotocit municipuil Mangalia, staţiunile Venus, Saturn şi Neptun dar şi Pădurea Comorova, fără succes însă. În plus, anchetatorii au distribuit pliante cu chipul copilului dispărut, cerînd localnicilor şi turiştilor să anunţe poliţia imediat ce-l văd pe adolescentul căutat.