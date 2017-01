Copil electrocutat

Un copil a ajuns în comă la spital, cu capul spart şi arsuri de gradele II şi III în zona membrelor produse prin electrocutare. Potrivit oamenilor legii, Alexandru Florin Secăreanu, de 10 ani, din Ciocîrlia de Jos, elev la şcoala generală din localitate, a plecat să se joace, însoţit fiind de mai mulţi copii. „Eu eram la cîmp, cînd un vecin mi-a spus că băiatul meu s-a urcat pe un stîlp de electricitate, a fost curentat şi a căzut în cap. Am chemat o ambulanţă care ne-a dus, pe mine şi pe copil la Spitalul Medgidia, de unde am fost transferaţi la Spitalului Judeţean Constanţa. Fiul meu a fost în comă pînă duminică după-amiază, cînd şi-a revenit. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe creier dar nu îşi poate mişca piciorul drept, iar mîna dreaptă abia o simte. Din cîte mi-a spus băiatul, se pare că el şi prietenii lui de joacă au vrut să vadă care din ei are curajul să se urce pe stîlp, şi iată unde s-a ajuns”, a declarat Mariana Lăcătuşu, de 29 ani, mama copilului electrocutat. Poliţiştii continuă cercetările în vederea elucidării cauzelor care au dus la producerea nefericitului eveniment.