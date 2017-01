Copil găsit în stare gravă pe terenul de fotbal!

Situație critică în localitatea constănțeană Corbu. O poartă de fotbal a căzut peste un copil în vârstă de doar zece ani, după care acesta și-a pierdut cunoștința. Totul s-a întâmplat marți, în jurul orei 17.20, pe un teren de fotbal din Corbu de Sus. Micuțul este înscris la un club de fotbal din localitate, denumit Athletic Junior. După ce a scăpat de la școală, acesta s-a dus la baza sportivă la care face antrenamente. Chiar înainte să înceapă ședința de pregătire, băiatul a luat o minge de fotbal și s-a dus împreună cu alți trei copii să se joace în preajma unor porți de rezervă. Unul dintre micuți ar fi lovit cu mingea mai tare într-una dintre porți, care a căzut peste băiețelul în vârstă de zece ani. Acesta îi datorează viața antrenorului care a intervenit și i-a acordat primul ajutor. Între timp, mama, care se afla și ea alături de fiul ei la antrenament, a sunat la 112. Un elicopter SMURD a ajuns la fața locului, iar medicii i-au acordat imediat copilului îngrijiri medicale. Grav este faptul că porțile de rezervă nu erau asigurate cu greutăți și nu erau nici împământate.

„Am fost acolo, am ajuns în câteva minute. M-a anunțat un om din localitate despre ce s-a întâmplat. Copilul a fost resuscitat de antrenorul lui. L-am văzut și când i-a băgat mâna în gură ca să nu-și înghită limba. În scurt timp au ajuns și medicii. Am răsuflat ușurat când am aflat că și-a recăpătat cunoștința", ne-a declarat Marian Gălbinașu, primarul din Corbu.

Inițial se credea faptul că elevii Școlii gimnaziale „Gheorghe Lazăr“ își susțin orele de educație fizică pe acel teren. Directoarea unității de învățământ a ținut să clarifice situația.

„Terenul este la o distanță de un kilometru de școală. Într-adevăr, mulți dintre copiii de la Școala „Gheorghe Lazăr“ fac fotbal de performanță și își susțin antrenamentele acolo, dar nu fac ore de educație fizică la acea bază de sport. Vreau să menționez faptul că incidentul a avut loc în afara orelor de curs", a declarat Elena Badea, directoarea școlii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au demarat o anchetă prin care vor să afle cine se face vinovat pentru acest incident nefericit.

UPDATE:

Din păcate, peste noapte starea de sănătate a copilului s-a înrăutățit.

Acesta a fost transportat in această dimineață de la Spitalul Județean Constanța, la Spitalul Fundeni din București.

UPDATE 1:

În jurul orei 07.30, micuțul a intrat în sala de operație, la Spitalul Fundeni. Acesta avea nevoie de o intervenție chirurgicală la ficat. Unchiul băiatului, primarul din Corbu, Marian Gălbinașu a aflat ultimele detalii despre starea nepotului său.

„Cu puțin timp în urmă am aflat că operația s-a încheiat. Se pare că a fost o reușită. Doctorul Irinel Popescu de la Spitalul Fundeni l-a ținut câteva ore pe cel mic în operație. Din ce am înțeles, de la medicii de acolo, băiatul avea o problemă cu o arteră care iriga ficatul. Sperăm să se facă bine", ne-a declarat primarul din Corbu, Marian Gălbinașu.