Copil găsit înecat într-un butoi

Se pregăteau de botez, însă acum trebuie să facă cele necesare pentru a îşi înmormânta fiul în vârstă de aproape doi ani. Tragedia a avut loc, joi după-amiază, în localitatea Nisipari. Din primele cercetări efectuate în acest caz oamenii legii au stabilit că micuţul a fost lăsat de părinţi, miercuri, în grija bunicii lui, pentru ca ei să poată face pregătirile pentru a-şi creştina alt copil în vârstă de două luni. „Eram în curte şi el se juca cu cana în butoi. Am intrat în casă să îi dau de mâncare mamei mele, stăbunica lui, care este imobilizată la pat, iar când am ieşit afară, cred că după jumătate de oră l-am văzut cu capul în jos, în butoi. L-am scos şi l-am dus repede în casă şi i-am suflat în gură. Parcă începuse să îşi revină dar când a sosit salvarea era mort. Nu şi-a mai revenit. Am sunat apoi la poliţie. Nu este pentru prima dată când lasă copilul la mine. Se juca împreună cu fiul meu care este cu un an mai mare. Nu îmi dau seama cum s-a putut întâmpla aşa ceva. Era un băieţel cuminte. Stătea şi se juca mai mult pe lângă casă, iar azi cred că este pentru prima dată când s-a dus la apă“, a declarat Nicoleta Irija, de 39 de ani, bunica în grija căreia a fost lăsat copilul. Trupul neînsufleţit al micuţului a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii. Totodată, lucrătorii din cadrul Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia au demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs acest tragic incident. În urma concluziilor care vor fi trase de poliţişti, urmează să fie luate măsurile legale ce se impun. În acest caz, urmează să fie sesizată şi Direcţia pentru Protecţia Copilul.