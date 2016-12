Copil în comă alcoolică

INCREDIBIL! Caz şocant la Murfatlar! Un băiat în vârstă de 14 ani a fost descoperit, sâmbăta trecută, de mai mulţi trecători, zăcând într-un şanţ, în comă alcoolică. Lângă el, oamenii au găsit o sticlă de alcool sanitar pe jumătate goală. Iniţial au crezut că adolescentul este mort, dar în momentul în care şi-au dat seama că încă respiră au apelat linia unică 112 şi au cerut ajutor. La faţa locului a fost trimisă o ambulanţă, care l-a transportat pe copil la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde acesta a rămas internat. “În momentul în care am sosit, pacientul avea funcţii vitale. Lângă el am găsit o sticlă de alcool sanitar, din care se pare că a băut. Se afla în comă etanolică” a declarat dr. Laurenţiu Bădulescu, din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa. Medicii spun că minorul ar fi putut intra în şoc hipotermic dacă nu ar fi fost găsit la timp. Poliţiştii din Murfatlar au încercat să afle de la băiat cum se numeşte şi unde locuieşte, dar acesta nu a reuşit să le ofere niciun fel de informaţie despre el sau despre familia lui.

PNEUMONIE Oamenii legii au reuşit, în cele din urmă, să afle că adolescentul locuieşte în comuna Poarta Albă împreună cu bunicii şi cu tatăl său. Surse judiciare spun că mama băiatului a murit şi că acesta nu mai are fraţi sau surori. Cazul a ajuns şi în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, care au deschis, la rândul lor, o anchetă. “Situaţia minorului este în atenţia noastră încă de sâmbătă. În această dimineaţă colegii mei au sunat la spital pentru a se interesa cu privire la starea de sănătate a băiatului. Am aflat că acesta are pneumonie şi că va mai rămâne în unitatea sanitară, sub supraveghere. De asemenea am aflat că, până în această dimineaţă (n.r - ieri), niciun membru al familiei nu îl vizitase. Urmează ca mâine (n.r - azi) colegii mei şi reprezentanţii Primăriei Poarta Albă să meargă la domiciliul bunicilor copilului pentru a începe ancheta socială”, a declarat pentru Telegraf Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa.