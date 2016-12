Copil lovit cu maşina de un poliţist

Un agent de poliţie din Bîrlad, detaşat pe litoral, a lovit, ieri, cu maşina un copil în vîrstă de 11 ani, din oraşul Medgidia. Potrivit anchetatorilor, agentul Ionel Bogdan Bostacă, în vîrstă de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Opel Astra, proprietate personală, înmatriculat VS 03 UPJ, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Medgidia) dinspre Medgidia către localitatea Castelu, cînd l-a acroşat pe băiatul care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma impactului, minorul a suferit un traumatism cranio - cerebral acut închis şi a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia. „De acolo, victima, care a suferit leziuni uşoare, a fost transferată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată pentru 24 de ore, sub supravegherea medicilor”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). La testarea poliţistului cu aparatul Drager, lucrătorii SPR Constanţa au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii spun că, în momentul producerii accidentului, agentul de poliţie era în afara orelor de program. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa.