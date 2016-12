Copil muşcat de un câine după ce a intrat în curtea unui vecin

13:58:45 / 11 Martie 2015

copilul muscat de caine

Bun gasit este o mare greseala a lasa sa intre o persoana straina an proprietatea altei persoane fara a fi nici macar rude sau cunostinte vreun fel. Adica total neadecvat procedat era si este sa intri abuziv an proprietatea altei persoane tocmai când are paza caine sau caini. Deci nuti lua raspundere neavenita , cu bine. 11.03.15