Copil răpit din parc

O constănţeancă a trecut prin clipe de groază, miercuri seară, după ce fiul ei de doar doi ani a dispărut de sub ochii ei. Femeia a declarat că se afla în Ţara Piticilor, de pe aleea Nalbei, din zona Casei de Cultură, când copilul ei a fost luat de un necunoscut. „Eu stăteam pe o bancă, iar copilul se juca în nisip, chiar în faţa mea. În apropierea parcului e un teren de fotbal şi, la un moment dat, mingea cu care se jucau copiii a rămas blocată în plasa unui gard. M-am întors să văd ce s-a întâmplat şi, într-o fracţiune de secundă, copilul meu a dispărut. L-am căutat în tot parcul, dar nu l-am găsit. La un moment dat, o doamnă care a văzut că mă agitam a venit şi mi-a zis că a venit tatăl lui, l-a luat în braţe şi a plecat cu el. În momentul acela am înnebunit, mi s-au tăiat picioarele, pentru că soţul meu nu este în ţară, este navigator”, a declarat Aura Chiriac. Femeia spune că nu a sunat la 112, deoarece lângă parc a văzut parcat un Logan al Poliţiei şi a apelat la ajutorul oamenilor legii. Constănţeanca a căutat în împrejurimi cu agenţii, însă fără rezultat. „În momentul în care ne întorceam spre parc, o doamnă venea cu băiatul meu în braţe. A zis că l-a văzut plângând pe banca din faţa blocului în care locuieşte. Avea o pungă de pufuleţi în braţe şi când l-am întrebat de unde îi are mi-a spus că „i-a dat nenea”, el neavând acest cuvânt în vocabular. Mă gândesc că poate s-a speriat văzând că toată lumea se agită şi că e şi poliţia în zonă şi l-a lăsat pe bancă”, a adăugat Aura Chiriac.

SUSPECT CĂUTAT Femeia a aflat de la doi martori că bărbatul care a luat copilul era înalt, solid şi purta un tricou gri cu dungi. Aura Chiriac s-a prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Poliţiei Municipiului Constanţa, pentru a depune o plângere. „Am făcut o sesizare şi mi s-a dat un număr de înregistrare. Tot ce vreau este ca acest bărbat să fie găsit sau măcar ca lumea să fie informată că există o persoană suspectă care ar putea abuza de copiii noştri”, a mai spus constănţeanca. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Constanţa au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma bărbatului care a luat copilul de lângă mama sa.