Copilă de cinci ani expusă abuzurilor unui tată violent

O profesoara din Constanţa a sunat, sîmbăta trecută, la Secţia 2 Poliţie, şi a cerut ajutor pentru că fostul ei soţ, Nicolae Adrian Cojocaru, de 31 ani, a iscat un nou scandal la uşa locuinţei părinţilor femeii. Din spusele vecinilor, bărbatul obişnuieşte să facă circ în mod repetat. Lumea este îngrozită de comportamentul violent al acestuia din momentul în care, în timpul unui astfel de scandal, Cojocaru şi-a luat fosta nevastă la pumni chiar dacă femeia o ţinea în braţe pe fiica lor, Andreea, în vîrstă de cinci anişori. Cînd doi dintre vecini, pensionari, au intervenit atunci pentru a o scoate pe tînără de sub potopul de lovituri, furia fostului soţ nu i-a ocolit nici pe aceştia, iar ulterior, bărbatul i-a dat în judecată pe motiv că ei l-ar fi atacat. Din acel moment, pe scara blocului în care locuiesc părinţii profesoarei, loc în care s-au refugiat fiica şi nepoţica acestora după pronunţarea divorţului, s-a instalat un climat de teroare. Toată lumea tresare la orice zgomot care ar putea trăda prezenţa lui Cojocaru în scara blocului.

Divorţul nu a scăpat-o de probleme

Sîmbătă, am fost martorii unui astfel de scandal. Deşi era o zi însorită şi i-ar fi plăcut să se joace în parc, Andreea nu a îndrăznit să iasă din casă pentru că sîmbăta este ziua în care tatăl ei are dreptul legal de a o vizita. Micuţa Andreea ni-l prezenta pe Rică, hamsterul ei, cînd am fost luaţi prin surprindere de zgomotul puternic al unor lovituri în uşă. Timp de cîteva minute am crezut că uşa va fi dislocată. Ochii Andreei şi-au pierdut sclipirea. Privea resemnată şi îngrozită către mama ei, pe care a cuprins-o în braţe. Am încercat să vedem, prin vizor, ce se întîmplă pe scara blocului, dar „ochiul magic” era acoperit cu o hîrtie de cel care lovea uşa. Tremurînd, profesoara se plimba cu ochii în lacrimi dintr-un capăt în altul al sufrageriei. Nu ştia ce să facă: ar fi a 15 oară cînd ar suna la Secţia 2 Poliţie pentru a reclama violenţa fostului soţ. S-a hotărît să apeleze încă odată la oamenii legii. A format numărul de telefon dar, spre ghinionul ei, nu a răspuns nimeni. Loviturile în uşă devin din ce în ce mai insistente şi în acest timp fostul soţ urlă: „Alooo!!! familia penală!!! Am venit să-mi iau fataaa!!! Andreeeaaa, hai spune-i lui mama să deschidă uşa! Alooo! Familia penalăăă!”. Profesoara formează numărul de urgenţă 112. După vreo 15 minute, în faţa blocului soseşte o dubă. Cînd vede că poliţiştii urcă scările, bărbatul mai coboară volumul decibelilor. Cei doi agenţi sosiţi de la Secţia 2 sînt deja familiarizaţi cu scandalul. Se uită pe hotărîrea judecătorească pe care le-o flutură scandalagiul prin faţa ochilor şi îi explică scandalagiului: „Noi am mai avut o discuţie... o dată, de două ori, v-am înţeles că aveţi nelămuriri pe care trebuie să le rezolvaţi în instanţă. Acum aţi greşit! Eu nu am altceva de făcut decît să vă aplic sancţiune contravenţională. În procesul contravenţional nu voi menţiona decît că aţi tulburat liniştea locatarilor, atît!” Poliţiştii decid să o întrebe pe copilă dacă vrea să meargă cu tatăl ei. Cînd Maria Enache o aduce pe fetiţa la uşă, micuţa începe să plîngă şi, sub privirile impasibile ale tatălui său, începe să dea din picioruşe ţipînd: „ Nu! Nu vreau să plec!”. În faţa acestei scene, spre consternarea tuturor celor de faţă, Nicolae Adrian Cojocaru exclamă: „ Nu trebuie să fugi! Ştiu că Andreuca lu’ tata este o bună actriţă!” Cineva îi explică bărbatului că fata era îngrozită, iar răspunsul ne lasă perplecşi: „Ei, e îngrozită... O să fac altă plîngere penală şi tot aşa. Şi-o iau în cap femeile astea pentru faptul că orice tribunal din lumea asta dă numai mamei copilul şi pe chestia asta fac abuz”. Îl întrebăm pe tatăl revoltat dacă este convins că scandalul pe care îl face este o dovadă de iubire părintească şi un mediu potrivit pentru creşterea copilului. Răspunde că nu are chef de interviuri şi că hotărîrea judecătorească îi dă dreptul să o ia pe Andreea. „Este un copil! Un copil se ia pe bază de hîrtii?” întreabă fosta soţie care ne explică faptul că nu se opune ca fetiţa să fie vizitată de tatăl ei, ci este îngrozită de comportamentul acestuia şi de faptul nu o aduce la timp înapoi acasă.

Cei doi sînt chemaţi la sediul poliţiei. După 30 de minute, stupoare! Aflăm că poliţiştii au reţinut doar plîngerea făcută de bărbat pe motiv că profesoara nu i-a încredinţat copilul, deşi fetiţa a refuzat să meargă cu el, speriată de scandalurile repetate. Maria Enache a fost „îmbrobodită” de un agent că nu are cum să probeze plîngerea referitoare la distrugerea uşii. Oare cum este posibil ca poliţiştii „să uite” pînă la secţie că au fost solicitaţi pentru că Nicolae Adrian Cojocaru a făcut scandal? Cert este că, după această decizie ciudată, Adrian Cojocaru a ieşit plin de avînt din sediul poliţiei, ştiind că poate face scandal la orice oră şi nu va păţi nimic.

Dramele copiilor captivi între scandalurile părinţilor

Andreea s-a obişnuit cu scandalurile, cu ideea că tatăl ei are o prietenă, cu doar vreo 13 ani mai mare ca ea, dar şi cu lipsurile, pentru că deşi Nicolae Adrian Cojocaru îşi revendică violent dreptul de tată, îi asigură lunar doar 130 lei, din spusele profesoarei. Iar aparenţele nu conduc la ideea că Nicolae Adrian Cojocaru ar duce o viaţă plină de lipsuri, ca taximetrist la „Romaris”. La cei cinci anişori, Andreea este condamnată să ia asupra ei şi să îndure disputele adulţilor, fapt care reiese şi din rezultatele testului psihologic Luscher la care a fost supusă, care arată că micuţa „ se simte tratată nedrept şi trădată în speranţele sale, este nemulţumită şi revoltată de condiţiile cu care are de-a face şi pe care le consideră un afront”. Un alt test psihologic la care a fost supusă fetiţa consemnează: „Stresul şi anxietatea sa au rezultat din dezamăgirea emoţională”... Din nefericire, povestea Mariei Enache este povestea a mii de femei din România care ies traumatizate psihic dintr-o căsătorie eşuată atunci cînd „el” îşi tratează familia prin prisma unui act de „posesiune”. În astfel de situaţii, copiii sînt cei care au de suferit cel mai cumplit. Povestea Andreei este povestea altor mii de copii. Deşi par inocenţi, este lesne ce se petrece în inima lor atunci cînd asistă neputincioşi la urlete infernale, bătăi, ură şi umilinţe sub privirile indiferente ale oamenilor legii.