Copilă supusă la perversiuni de bunicul vitreg

Caz cutremurător la Murfatlar! O fetiță din localitate a trăit, de la vârsta de opt ani, un adevărat coșmar. Ea le-a povestit polițiștilor că a fost abuzată, în repetate rânduri, de concubinul bunicii ei, care a supus-o la perversiuni sexuale de fiecare dată când a prins-o singură și fără apărare. Familia victimei locuia sub același acoperiș cu individul... Cel mai recent episod al acestei povești de groază s-a derulat, spun anchetatorii, pe data de 5 iunie, în jurul orei 17.00, atunci când copila, acum în vârstă de zece ani, surorile ei și mama au plecat de acasă pentru a se plimba în parcul din localitate. Femeia a realizat, la scurt timp, că a uitat în apartament sticla cu apă și a trimis-o pe fata de zece ani să i-o aducă. Potrivit anchetatorilor, suspectul, Dănuț Hăulică, de 41 de ani, a văzut-o pe minoră intrând în locuință, a luat-o de mână și a dus-o într-o cameră, unde a forțat-o să-i facă sex oral. După ce a scăpat din mâinile individului, fetița a alergat într-un suflet la mama ei și i-a povestit ce i s-a întâmplat. Femeia nu a stat pe gânduri, și-a dus fiica la Poliția Murfatlar și a depus o plângere împotriva bunicului vitreg al acesteia.

ARESTAT PREVENTIV Cu ajutorul probelor prelevate, anchetatorii au reușit să obțină dovezile necesare pentru punerea sub acuzare a lui Hăulică. La capătul unei investigații minuțioase, în cursul zilei de luni, suspectul a fost săltat de la domiciliu și audiat. Surse judiciare spun că acesta a negat în primă fază învinuirile, dar, într-un final, a fost nevoit să recunoască fapta comisă pe data de 5 iunie. El a fost reținut timp de 24 de ore, pe bază de ordonanță, iar magistrații Judecătoriei Constanța au emis ieri pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii spun că Dănuț Hăulică mai fusese cercetat într-un dosar similar, în anul 2014, după ce mama fetei a reclamat că aceasta a fost forțată de individ să întrețină raporturi sexuale orale. Din lipsă de probe, însă, ancheta de la acea dată a ajuns într-un punct mort. Fetița le-a povestit oamenilor legii că abuzurile au început în anul 2013, însă polițiștii au putut proba, până în acest moment, doar ultima infracțiune. Imediat după izbucnirea scandalului din 2014, suspectul a plecat în Germania. Se întorsese în țară în dimineața de 5 iunie, ziua în care a avut loc grozăvia.

Cazul a ajuns și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. "Noi am fost sesizați de Poliție în legătură cu cele întâmplate. Am însoțit-o pe copilă la audieri, am făcut o evaluare psihologică a acesteia, iar cazul rămâne în monitorizare. Minora va beneficia de consiliere, având în vedere trauma pe care a trăit-o", a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța.