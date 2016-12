Copilă tâlhărită după colindat

08:48:17 / 29 Decembrie 2014

hoti si boschetari

Noi nu avem interfon la bloc, stau la parter am copil de 13 ani si ma lupt cu un boschetar care intra in bloc si sta acolo. De la politie nici nu s-au deplasat. Au zis ca boschetarilor nu are ce sa le faca. Daca l-am dat afara a sarit la mine. Stau cu frica si nimeni nu face nimic. str. Nuferilor, Bl.F, scasa B. Asta-i tara in care traim