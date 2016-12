Copil și Ungur, învingători la București

Intrați pe tabloul principal de dublu al turneului de la București, dotat cu premii în valoare totală de 494.310 euro, grație unui wild-card, Marius Copil și Adrian Ungur au reușit o performanță de senzație, câștigând primul trofeu important din carieră în circuitul ATP. Cei doi au ajuns în ultimul act, după ce au trecut, vineri seară, de cuplul britanic Colin Fleming / Jonathan Marray, cu scorul de 6-4, 3-6, 10-6, după o oră și 21 de minute de joc. Ieri, perechea română s-a duelat în finală cu dublul alcătuit din Nicholas Monroe (SUA) și Artem Sitak (Noua Zeelandă), care a beneficiat în semifinale de abandonul perechii Simone Bolelli (Italia) / Steve Darcis (Belgia). După un început slab, Copil și Ungur au revenit spectaculos și s-au impus după o oră şi 42 de minute, cu scorul de 3-6, 7-5, 17-15. Pentru peformanța obținută, Copil și Ungur vor primi un cec în valoare de 24.280 de euro şi 250 puncte ATP. „Este prima finală şi prima victorie. O finală pe care eu nu o voi uita niciodată. Au fost atâtea suişuri şi coborâşuri încât nici nu mai ştiam ce să cred, ba o să câştige ei, ba o să câştigăm noi, dar până la urmă am reuşit cu ajutorul publicului. Este un moment special pentru mine şi Marius. Ne bucură foarte mult această victorie, care sperăm să nu fie ultima”, a spus Ungur. „Mă bucur că primul meu titlu ATP l-am câştigat acasă, chiar dacă este un titlu la dublu. Mă bucur că am avut stadionul plin şi am fost susţinuţi, mai ales în super tie-break, când cred că am avut cea mai frumoasă atmosferă de când joc tenis. Pentru meciul din finală mi-aş da nota 10, pentru că şi-aşa la şcoală nu prea am avut 10”, a adăugat Copil.

Proba de simplu de la București a fost câștigată de spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, locul 45 ATP şi cap de serie nr. 5, care l-a învins pe cehul Jiri Vesely, locul 46 ATP și cap de serie nr. 7, cu scorul 7-6 (7/5), 7-6 (13/11). Învingătorul a fost recompensat cu 80.000 de euro și 250 de puncte ATP, în timp ce finalistul va lua 42.100 de euro și 150 de puncte WTA. Din păcate, finala a fost întreruptă pentru scurt timp, din cauza unui spectator recalcitrant, incidentul având loc în timpul setului secund. Spectatorul respectiv a început să facă scandal, fiind necesară intervenţia oamenilor de ordine şi a jandarmeriei, iar în cele din urmă bărbatul a fost scos cu forţa din arenă.