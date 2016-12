Dacă un adolescent care nu a împlinit 14 ani comite o infracţiune, cei care răspund pentru faptele sale sunt părinţii. Între 14-16 ani, minorii pot răspunde penal doar în urma unei expertize medico-legale care să dovedească că au avut discernământ atunci când au comis infracţiunea. Pentru prevenirea delincvenţei juvenile, dar şi pentru creşterea eficienţei programelor derulate de instituţiile cu atribuţii în domeniu din statele membre ale Uniunii Europene, Poliţia Română a iniţiat proiectul european \"Copilărie fără delincvenţă”. Acest proiect se va derula în colaborare cu specialişti din Cehia şi Bulgaria. Principalele obiective ale proiectului, la nivel naţional, sunt dezvoltarea unui instrument de lucru comun pentru specialiştii din instituţiile din România responsabile cu prevenirea delincvenţei juvenile la minorii sub 14 ani, îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor din România de a gestiona problematica minorilor sub 14 ani cu comportament predelincvent şi delincvent, propagarea la nivelul statelor membre UE a celor mai bune practici privind prevenirea delincvenţei juvenile. \"Acest demers este pilot în Europa având în vedere faptul că tratează problema minorilor sub 14 ani care nu răspund penal, prin crearea unui Consiliu al Tinerilor din care fac parte minori delincvenţi sub 14 ani şi minori fără antecedente penale. Scopul acestuia este acela de a forma, pe parcursul a doi ani, un grup nondelincvent prin exemplul pozitiv dat colegilor, urmând ca acest grup să devină emisarul prevenirii criminalităţii în rândul minorilor\", a declarat cms. şef Helen Şipoş, din cadrul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii. Timp de doi ani, în activităţi vor fi implicaţi elevi din toate judeţele, profesori, dar şi 125 de poliţişti de prevenire şi proximitate şi 115 specialişti din cadrul instituţiilor abilitate în domeniu din România.