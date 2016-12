Copilotul Andreas Lubitz avea dezlipire de retină

Copilotul suspectat că a prăbuşit avionul Germanwings în Alpii francezi ar fi avut dezlipire de retină, dar anchetatorii nu sunt siguri dacă problemele lui oftalmologice au cauze fizice sau psihologice, a anunţat un cotidian german duminică, relatează Reuters, în pagina electronică. Publicaţia germană Bild am Sonntag a relatată că anchetatorii au găsit dovezi că Andreas Lubitz se temea că îşi va pierde vederea din cauza unei aparente dezlipiri de retină. Totuşi, nu este clar dacă această problemă avea o cauză organică sau psihosomatică, devreme ce există probleme fizice provocate sau agravate de factorii posihologici precum stresul. Anterior, cotidianul New York Times anunţase că Lubitz avea probleme de vedere şi se adresase unui medic, fără alte detalii. Publicaţia germană susţine, de asemenea, că prietena lui Lubitz, profesoară de gimnaziu într-un orăşel de lângă Dussseldorf, le-a spus recent elevilor că aşteaptă un copil. Un alt cotidian german, Welt am Sonntag, a afirmat că anchetatorii au descoperit la domiciliul lui Lubitz "numeroase medicamente" pentru tratarea "bolilor psihice". Tânărul, care suferea de o "depresie gravă", era urmărit de "mai mulţi neurologi şi psihiatri". Vineri, Parchetul din Düsseldorf a declarat că au fost găsite concedii medicale rupte de Andreas Lubitz. Nicio scrisoare de adio care să dezvăluie un act premeditat nu a fost însă găsită. Potrivit Bild şi New York Times, tânărul suferea în plus de probleme de vedere, care ar fi pus sub semnul întrebării capacitatea sa de a pilota avioane.