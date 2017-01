Copilotul avionului prăbușit în Apuseni s-a întors la manşă

Copilotul Răzvan Petrescu, rănit în accidentul aviatic din ianuarie 2014, din Munţii Apuseni, s-a întors la manşă după un an şi trei luni. În prezent, el este instructor de zbor la Şcoala Superioară de Aviaţie. Tatăl lui Petrescu dezvăluie că fiul său plănuiește să devină pilot la o companie aeriană comercială, în condiţiile în care are calificare pentru transport aerian public. „Răzvan a început luna trecută zborul, are licenţă medicală, şi-a luat licenţele de zbor, e pe făgaşul normal. S-a urcat din nou la manşă. Reîntoarcerea a fost fără dificultăți, nu a avut probleme emoţionale, nu a uitat să zboare, se descurcă”, a spus Dan Petrescu, tatăl copilotului. Răzvan Petrescu mai are de efectuat câteva intervenții chirurgicale la nas și la piciorul stâng, de unde medicii trebuie să-i scoată o tijă metalică montată după accident. În urma tragediei aviatice din Apuseni, Răzvan Petrescu a stat timp de o lună la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Cluj, unde a fost operat de mai multe ori la picioare, ultima dată în septembrie.

DOI OAMENI AU MURIT Pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion şi-au găsit sfârșitul în cumplitul eveniment de pe 20 ianuarie 2014, în Munţii Apuseni, într-o zonă greu accesibilă, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa judeţelor Cluj şi Alba. În accident au mai fost răniţi şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul din Beiuş. Echipa medicală mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator aflat în moarte cerebrală. Epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici, după o operațiune de cinci ore cu ample desfășurări de forțe.

SE CAUTĂ O EXPLICAȚIE Ancheta procurorilor în cazul accidentului aviatic a început pe 11 februarie 2014. Atunci, procurorii Secţiei Parchetelor Militare au dispus, prin ordonanţă, începerea urmăririi penale pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu. Pe 17 februarie 2014, a fost începută urmărirea penală şi pentru infracţiunile de neluare şi nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi pentru încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu. De la debutul anchetei au fost audiate 200 de persoane.