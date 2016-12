Copilul abuzat sexual de mamă a depăşit depresia

Băieţelul de şase ani, din Cumpăna, care a fost internat într-un centru de plasament după ce s-a descoperit că mama lui l-a abuzat sexual, a reuşit să depăşească starea de depresie, cu ajutorul psihologilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. “Copilul este stabilizat din punct de vedere emoţional. Are o relaţie bună cu angajaţii noştri din Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă, care încearcă acum să-l ajute să se integreze şi să-i cîştige încrederea”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea. Aceasta a mai spus că micuţul a început să plîngă marţi după-amiază, atunci cînd procurorii au stat de vorbă cu el despre ceea ce i s-a întîmplat, deşi întrebările care i-au fost adresate au fost gîndite în aşa fel încît să fie pe înţelesul său şi să nu-i producă nicio traumă. “Nu a fost confruntat cu imagini, ceea ce nici nu era de dorit să se întâmple, pentru că el şi aşa, chiar numai la nivel simbolic, a suferit o depresie din care, din fericire, astăzi a reuşit să iasă. Chiar şi psihologul centrului mărturisea că nu s-a aşteptat ca băiatul să se acomodeze atît de repede la mediul instituţionalizat”, a declarat Roxana Onea, care a mai adăugat că minorul a fost inclus în activităţile de grup. “A dormit bine, iar acest lucru ne bucură, pentru că, în prima noapte în care a fost internat în centru, a fost foarte agitat şi a avut coşmaruri. Mai mult, astăzi (miercuri - n.r.) nu a mai cerut atît de des să fie dus acasă, la mama lui. Faptul că vrea acest lucru demonstrează încă o dată că vîrsta nu-i permite să conştientizeze gravitatea faptelor la care a fost supus. Nu este o dorinţă surprinzătoare. Am văzut copii care erau bătuţi de părinţi alcoolici şi puşi să mănînce cu animalele, dar care au cerut să se întoarcă acasă”, a mai spus Roxana Onea. La ora actuală, reprezentanţii Direcţiei încearcă să identifice familia lărgită a băiatului. “Ar fi preferabil ca minorul să fie crescut de rude, dar o astfel de decizie nu poate fi luată pur şi simplu. Înainte de a lua o decizie în acest sens, trebuie să analizăm cu foarte multă atenţie toate variantele pe care le avem”, a mai spus Roxana Onea.

Amintim că părinţii micuţului au ajuns marţi seară în spatele gratiilor, după ce magistraţii au emis pe numele lor mandate de arestare pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de viol şi complicitate la viol. Poliţiştii din localitatea constănţeană Cumpăna, cei care au descoperit acest caz şocant, spun că micuţul a trăit un coşmar de neimaginat: a fost forţat să întreţină raporturi sexuale cu mama lui, în timp ce tatăl filma totul cu o cameră video. Grozăvia a ieşit la iveală în urmă cu doar cîteva zile, atunci cînd Georgeta Costăchescu, de 25 de ani, din Cumpăna, a mers la postul de poliţie din localitate şi a povestit că ar fi fost bătută de concubinul ei, Sedat Bechir, de 32 de ani. Oamenii legii au început cercetările şi, în scurt timp, au descoperit secretul celor doi. În urma unei percheziţii efectuate în casa în care aceştia locuiau, poliţiştii au găsit într-un şifonier proba complicităţii lor îngrozitoare: o casetă pe care înregistraseră scenele în care Georgeta Costăchescu îşi silea copilul să întreţină relaţii sexuale cu ea. Femeia a declarat în faţa poliţiştilor că a fost obligată de Sedat Bechir să îşi abuzeze băieţelul. Potrivit afirmaţiilor ei, bărbatul ar fi ameninţat-o că, dacă se opune, o snopeşte în bătaie. Anchetatorii nu au, deocamdată, indicii care să confirme spusele Georgetei Costăchescu. Sedat Bechir nu şi-a recunoscut implicarea în această poveste şocantă. Individul le-a spus procurorilor că nu are nicio legătură cu filmarea respectivă şi că în noaptea de cinci spre şase iulie nici măcar nu era acasă. Oamenii legii spun că Sedat Bechir are cazier, el fiind condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat.