Copilul căzut inconștient pe terenul de fotbal, operat de două ori!

La doar zece ani putea spune adio acestei lumi. Un copil din localitatea constănțeană Corbu a rămas inconștient după ce o poartă de fotbal a căzut peste el. Nenorocirea s-a întâmplat marți, în jurul orei 17.20, pe un teren de fotbal din Corbu de Sus. După ce a scăpat de la școală, acesta s-a dus la baza sportivă la care face antrenamente. Micuțul, alături de fratele lui geamăn, este înscris la un club denumit Atletic Junior. Chiar înainte să înceapă ședința de pregătire, băiatul a luat o minge de fotbal și s-a dus împreună cu alți trei copii să se joace în preajma unor porți de rezervă. Unul dintre micuți ar fi lovit cu mingea mai tare într-o poartă, care a căzut peste băiețelul în vârstă de zece ani. Antrenorul a intervenit și i-a acordat primul ajutor. Între timp, mama, care se afla și ea alături de fiul ei la antrenament, a sunat la 112. Un elicopter SMURD a ajuns la fața locului, iar medicii i-au acordat imediat copilului îngrijiri. Copilul a fost transportat în cele din urmă la Spitalul Județan Constanța. Pentru a-i salva viața, medicii au luat decizia să-l opereze pe micuț. „Băiatul a fost supus unei intervenții chirurgicale la noi la spital, marți noaptea, în jurul orei 23.00. Am luat această decizie întrucât pacientul a suferit un traumatism grav. Am reușit să oprim hemoragia, iar apoi, având în vedere că era vorba despre o ruptură hepatică complexă, am decis că e mai bine pentru el să fie transferat la un centru de excelență. În jurul orei 04.00 dimineața a ajuns la Fundeni. După ce a fost operat acolo, am aflat și noi faptul că starea pacientului a devenit stabilă", a declarat Mihnea Avram, director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Unchiul băiatului, Marian Gălbinașu, primarul din Corbu, confirmă faptul că starea copilului s-a ameliorat.

„ Am aflat că operația s-a încheiat și se pare că a fost o reușită. Doctorul Irinel Popescu de la Spitalul Fundeni l-a ținut câteva ore pe cel mic în operație. Din ce am înțeles de la medicii de acolo, băiatul avea o problemă cu o arteră care iriga ficatul. Sperăm să se facă bine", ne-a declarat primarul din Corbu, Marian Gălbinașu.

Doctorii de la București sunt însă mai rezervați. „Starea copilului este stabilă, dar rămâne critică. Sunt probleme din cauza disfuncției respiratorii severe secundare, transfuziei masive și pneumoniei de aspirație“, a declarat managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban.

Extrem de grav este faptul că porțile de rezervă, aduse marți dimineață la teren, nu erau asigurate cu greutăți și nu erau nici împământate. Localnicii și rudele băiatului dau vina pe cei care administrează baza sportivă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au demarat o anchetă prin care vor să afle cine se face vinovat pentru acest incident grav. Mama copilului se află în continuare în stare de șoc.

Citește și:

Copil găsit în stare gravă pe terenul de fotbal!