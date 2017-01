Copilul găsit într-o hazna se născuse mort

Specialiștii Serviciului de Medicină Legală Constanța au stabilit, ieri, că fătul găsit într-o hazna din comuna Topraisar s-a născut mort, în urma unui avort spontan. Concluziile legiștilor ridică suspiciunile de pruncucidere ce planau asupra unei localnice de 39 de ani. Cazul a ajuns în atenția autorităților duminică după-amiază, după ce o femeie a fost transportată de o ambulanță la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, cu sângerări abundente. În momentul în care a ajuns la unitatea sanitară, ea le-a povestit medicilor că a simțit dureri abdominale toată ziua și că, după ce a fost la toaleta din curte, a observat că are sângerări. Mai mult, ea ar fi declarat că este însărcinată. Medicul de gardă a descoperit, însă, că femeia nu mai are copilul în pântece. Pentru că aceasta nu a putut da o explicație coerentă, au fost anunțate imediat autoritățile. Polițiștii din Topraisar au descoperit trupul neînsuflețit al fătului în hazna. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că femeia este căsătorită și că are acasă încă trei copii. Rudele au susținut că nu știau că ea este gravidă.