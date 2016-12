Copilul internat a fost legat de pat la cererea mamei

Lipsa personalului medical în spitalele din România a dus la utilizarea unor metode considerate de unii mai puţin ortodoxe. De exemplu, legatul copiilor de pat pentru a nu se accidenta, atunci când nu există un cadru medical lângă ei care să-i supravegheze. Mama copilului legat de pat într-un salon al Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău afirmă, într-o declaraţie scrisă adresată conducerii unităţii medicale, că le ceruse asistentelor să-i pună ham minorului pentru că „este prea activ” şi exista riscul “să se rănească”. Femeia, internată în prezent în Spitalul TBC Bacău, îşi susţine declaraţia prin faptul că “băieţelul s-a mai rănit şi acasă” introducându-şi picioarele între barele pătuţului şi, din acest motiv, le-a spus asistentelor să aibă grijă de el să nu păţească ceva, în special să nu cadă. Medicul Aurelia Ţaga, director medical al SJU Bacău, a reiterat că respectivele hamuri “sunt special concepute pentru a oferi o lejeritate în mişcare copilului, nepunându-i în pericol securitatea ori constrângându-l la poziţii statice“. Ea a mai precizat că folosirea acestora “este permisă, în situaţii speciale, prin Regulamentul intern al spitalului”. “A fost atunci, de Crăciun, o situaţie specială, deoarece ambele asistente din tură erau ocupate cu aplicarea unui tratament dificil şi complex unui copil, ce necesita participarea a două persoane. Or, mama copilului, internată şi ea într-o altă secţie a spitalului, le ceruse insistent să aibă grijă de minor deoarece se arăta mai activ, putându-se accidenta”, a precizat Aurelia Ţaga. Cazul a scos, însă, la iveală şi alte probleme ce afectează unitatea medicală băcăuană, pe lângă lipsa de personal. Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţe Bacău, unde fusese observat un copil de un an şi jumătate legat cu un ham de pat, “a fost închisă pentru igienizare în următoarele trei zile”, a declarat, recent, medicul Doina Marcu, şeful Inspecţiei Sanitare din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Bacău, deoarece verificările, efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, au atestat “condiţiile improprii din şase saloane, igrasie, faianţă spartă, saltele şi mobilier vechi, grupuri sanitare mizere” ale secţiei de pediatrie respective. “Cele şase saloane sunt la ultimul etaj, unde s-a făcut o extindere de spaţiu prin închiderea unor balcoane. Nu este o zonă folosită în mod curent, ci doar când se aglomerează spitalul. Or, în zilele sărbătorilor de iarnă, adresabilitatea a fost foarte mare şi cadrele medicale au fost nevoite să folosească şi acele saloane care, de altfel, vor intra în igienizare. Investiţii s-au făcut permanent în spitalul de pediatrie, începând din 2005, dar, în timp, au mai apărut şi degradări. Iar zona de la etaj a creat mereu probleme”, spunea, duminică, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Dan Stoica.