Copilul mult dorit a venit pe lume de Paşte

Aducerea pe lume a unui copil este un dar de la Dumnezeu, pentru care orice părinte trebuie să fie recunoscător. Minunea naşterii, bucuria imensă pe care o simt mama şi tatăl în momentul marii întâlniri cu bebeluşul lor nu se compară cu nimic. Acest sentiment unic îl trăiesc, de două zile, Corina şi Aurel Silivestru, din Constanţa. Ei au devenit părinţii unui băieţel de 2,9 kg chiar în ziua de Paşte. Povestea lor este emoţionantă, cu atât mai mult cu cât şi-au dorit cu ardoare un copil, pe care Dumnezeu l-a trimis în familia lor după mulţi ani de încercări. Cei doi tineri s-au căsătorit în urmă cu aproape 13 ani, iar patru ani mai târziu au decis să facă un copil. Dorinţa lor a fost atât de mare încât au depus toate eforturile pentru a şi-o îndeplini. Din păcate, medicii nu le-au dat speranţe. Timp de opt ani, Corina şi Aurel au recurs la tot felul de tratamente, au făcut zeci de analize, au cheltuit sume mari, dar nimic nu a dat roade. Aşa că au renunţat la tratamente, dar nu şi la idee. Cei doi nu s-au resemnat şi au continuat să spere şi să se roage la Dumnezeu pentru a le da pruncul mult dorit.

BUCURIE IMENSĂ Exact în perioada în care s-au hotărât să apeleze la metodele de concepere artificială, Dumnezeu şi-a întors faţa către ei. Corina a rămas însărcinată. „Nu mi-a venit să cred atunci când am făcut testul. Şi eu, şi soţul meu am fost în culmea fericirii şi nu mi-a fost frică nicio secundă că s-ar putea întâmpla ceva rău. În ciuda unei probleme de sănătate pe care am descoperit-o după ce am rămas însărcinată, am fost foarte liniştită pe perioada sarcinii, am avut credinţa că Dumnezeu va avea grijă de noi”, a spus Corina. Şi aşa a fost. Minunea lor s-a împlinit în ziua de Paşte. Duminică, în jurul orei 13.00, tânăra se afla la biserică în momentul în care a simţit primele contracţii. S-a speriat, întrucât bebeluşul trebuia să vină pe lume la mijlocul lui mai, aşa că a mers direct la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Cinci ore mai târziu, Elias Silivestru a văzut lumina zilei. Pentru că s-a născut înainte de termen, medicii au decis ca el să stea o perioadă la incubator. „Bucuria pe care o trăiesc este atât de mare încât nu o pot exprima în cuvinte. Băieţelul meu a ales să se nască în ziua cea mai importantă pentru creştini, Învierea Domnului. Este o binecuvântare pentru familia noastră”, a spus mama.

Şase bebeluşi au venit pe lume!

La Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa au venit pe lume, din noaptea Învierii şi până ieri seară, şase copii. În popor se spune că persoanele născute în ziua de Paşte vor avea o viaţă binecuvântată.