Coplata - sumă modică, doar la externare!

Introducerea coplăţii în sistemul sanitar românesc a iscat numeroase discuţii contradictorii, aşa cum era firesc, primii care au ripostat fiind pacienţii, asiguraţii români care constată, atunci când au nevoie de un serviciu medical, că se lovesc doar de neajunsuri. Şi cum un act medical de calitate nu se poate desfăşura fără cele necesare, medicii nu au de ales şi-i pun pe bolnavi la plată. Bani pentru medicamente, bani pentru materiale sanitare, bani pentru investigaţii medicale, bani pentru tot. Asiguratul din România a ajuns să se mulţumească, atunci când ajunge în spital, cu un pat, şi acela ca vai de el, cu o cameră deloc primitoare, cu un grup sanitar defect. La toate acestea se adaugă, uneori, şi atitudinea cadrelor medicale, care în loc să aline suferinţa o adâncesc. Cui îi pasă? Bolnavii au ajuns să nu mai creadă în nimeni şi nimic, să nu mai spere la nimic bun. Optimismul în Sănătate a devenit deja un cuvânt greu de accesat. Asta-i mai trebuia asiguratului român: o coplată la medicul de familie, la policlinică, în spital. Pe bună dreptate, asiguraţii români au ripostat atunci când vechea guvernare anunţa că oamenii trebuie să scoată bani din buzunare la mai orice consult medical. După lungi analize, s-a reuşit stoparea proiectului care ar fi golit buzunarele românilor pentru un sistem care oricum nu le oferă prea multe şi pentru care cotizează în stânga şi-n dreapta atunci când intră în contact cu el, la care se adaugă oricum cotizaţia la Fondul Unic al Asigurărilor de Sănătate.

SE RESPECTĂ LEGISLAŢIA Cum legislaţia în vigoare prevede implementarea mecanismului de coplată (conform Legii 220/2011 privind modificarea Legii 95/2006), prevedere care a făcut parte şi dintr-o condiţie discutată şi stabilită cu organismele internaţionale, actuala guvernare a găsit o soluţie ieftină pentru asiguraţi. Această prevedere a făcut parte din condiţiile discutate şi stabilite cu organismele internaţionale (Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială şi Comisia Europeană), încă din anii precedenţi. În acest context, la propunerea Ministerului Sănătăţii (MS), FMI a acceptat introducerea unei coplăţi modice doar la nivelul spitalului, ca mecanism de control al internărilor nejustificate, fictive şi a raportărilor false. „Menţionăm că această formă de coplată va fi aplicată numai în spitale, acolo unde şi costurile sunt mai mari. În acest caz, coplata va fi plătită la externare”, potrivit MS. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a explicat că această coplată nu va fi aplicată serviciilor de urgenţă, în ambulatoriu de specialitate (policlinică), medicina de familie sau în cazul analizelor medicale, precum şi persoanelor exceptate prin lege (exemplu: copii, gravide, pensionari cu venituri sub 740 lei/lună, bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă, veteranii de război). Nicolăescu a precizat că Ministerul s-a angajat ca, începând cu contractul-cadru, respectiv cu 1 martie 2013, să fie implementat sistemul. „În acest moment, în urma discuţiilor cu FMI, am ajuns la concluzia că putem să introducem numai limitat şi pentru o perioadă de timp, ca să putem să controlăm costurile din sectorul cel mai cheltuitor, adică sectorul spitalicesc, deci putem să introducem numai acolo o coplată care, aşa cum am convenit cu FMI, să aibă o valoare modestă. În sensul în care ea să fie utilizată strict pentru controlul costurilor. Să ştim cum se intră, cum se utilizează şi cum se iese din sistem”, a declarat Nicolăscu. El a refuzat să facă precizări legate de posibilul cuantum al taxei menţionate, însă a precizat că la sfârşitul anului 2013 se va realiza o evaluare cu privire la eficienţa acestui sistem de coplată pentru a se decide dacă va fi menţinut. Premierul Victor Ponta a lansat, ieri, la Guvern, suma de 10 de lei, însă această nu este încă certă.

REACŢII Reacţiile venite din sistem vizavi de introducerea coplăţii sunt văzute cu ochi buni, în mare parte. Sunt manageri de spitale care consideră că important este ca pacienţii să nu fie puşi la plată atunci când ajung la spitale pentru situaţii de urgenţă.

ÎN VREME CE UNII MANAGERI DE SPITALE SPUN CĂ ŞI ÎN PREZENT PACIENŢII SUNT PUŞI LA PLATĂ, DECI SUNT ORICUM SUPUŞI TOT LA UN FEL DE COPLATĂ, ALŢII VĂD COPLATA LA EXTERNARE CA „O GURĂ DE OXIGEN”, ÎN LIPSA ALTOR SURSE DE FINANŢARE.

Şefi ai spitalelor de urgenţă, acolo unde activitatea este complexă, au explicat că au cheltuieli foarte mari, pe care cu greu le pot face faţă, deci coplata este binevenită. Pe de altă parte, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat că FMI, care este o instituţie ce nu are nicio competenţă pentru Sănătate, nu a acceptat renunţarea la coplată. „Este o reuşită a Ministerului Sănătăţii. În ţările în care a fost aplicată s-a renunţat treptat la ea sau a fost redusă la o sumă modică”, a spus prof. dr. Astărăstoae. „Pentru sistemul românesc, aceasta îngreunează accesul populaţiei vulnerabile la serviciile spitaliceşti şi va duce la un conflict între pacienţi şi spital. Sumele colectate sunt nesemnificative şi coplata nu va diminua accesul exagerat la spitale”, este de părere preşedintele CMR. Totodată, preşedintele Alianţei Pacienţilor Cronici din România, Cezar Irimia, a declarat că pacienţii au contestat coplata întotdeauna, pentru că aceasta aduce o restricţionare în cazul bolnavilor cronici, care necesită mai multe internări.