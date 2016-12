Coplata, jaf asupra pacientului

Preşedintele Camerei Federative a Medicilor (CFM), Dan Periţianu, a declarat că introducerea mecanismului de coplată în sistemul sanitar reprezintă un jaf asupra pacientului, deoarece, potrivit proiectului Ministerului Sănătăţii (MS), înseamnă o plată în plus a serviciului medical. El a explicat că în occident coplata a fost introdusă pentru a modera accesibilitatea crescută a serviciilor medicale, în vreme ce la noi constituie o altă plată pentru că este introdusă o contribuţie prea mare. “Coplata nu ar trebui să depăşească 3% din valoarea actului medical. Este o aiureală ce se întâmplă cu acest sistem. Introducerea coplăţii acum este un jaf asupra pacientului”, a declarat Pereţianu. Directorul general de management al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adina Geană, care a lucrat la proiectul de lege privind introducerea coplăţii, a precizat că mecanismul de coplată va produce efecte în timp, în aprox. doi-trei ani, când va regla piaţa serviciilor medicale. Ea a mai adăugat că, în prezent, în România sunt plătite aprox. 30% de servicii medicale în plus faţă de necesar şi că mecanismul de coplată există în prezent în toate ţările din Europa. Zilele trecute arătam că aprox. 9,4 milioane de români nu vor fi afectaţi de coplata serviciilor medicale, care ar urma să fie introdusă de la 1 iulie, a declarat secretarul de stat Cristian Irimie, la dezbaterea organizată de MS pe marginea proiectului de act normativ. Categoria celor care nu vor plăti în plus la medic sau la spital include bolnavii cronici, pacienţii cu urgenţe medicale sau chirurgicale, pensionarii cu sub 700 de lei pe lună, şomerii, gravidele (inclusiv la naştere), persoanele persecutate politic înainte de 1990, persoanele fără venituri, copiii şi tinerii care sunt încă la şcoală (chiar dacă depăşesc vârsta de 18 ani) şi studenţii până în 26 de ani. Contribuţia personală a cetăţenilor, ca urmare a introducerii sistemului de coplată, va fi de cel mult 600 de lei pe an, sumă care ar putea fi deductibilă fiscal pentru persoanele juridice din impozitul plătit pentru angajat, potrivit lui Irimie. Coplata va reprezenta contribuţia personală la plata serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor, în momentul utilizării efective a acestora. În vreme ce reprezentanţii CFM sunt de altă părere, cei ai MS spun că mecanismul de coplată va aduce beneficii, printre care creşterea accesului la asistenţa medicală la nivelul adecvat, creşterea eficienţei la nivelul sistemului de sănătate, monitorizarea şi transparenţa cheltuielilor, opţiuni pentru reducerea efortului financiar al contribuabilului şi venituri suplimentare pentru unităţile medicale.

SISTEMUL DE COPLATĂ SE VA APLICA ÎN MEDICINA PRIMARĂ, LA MEDICUL DE FAMILIE, LA MEDICUL SPECIALIST ŞI ÎN SPITALE, ÎNSĂ NU ŞI PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ

Pentru contribuţia personală a serviciului medical, pacientului i se va elibera un document numit tichet moderator pentru sănătate, prin care se face dovada realizării actului medical şi a plăţii acestuia. Coplata pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor care nu sunt incluse în capitaţie sau care sunt plătite separat va fi cinci lei, iar pentru o zi de spitalizare, de 10 lei. Pentru analizele de laborator, coplata va fi de un leu pentru fiecare test efectuat. Reprezentanţii MS au mai spus că la stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia, Croaţia.