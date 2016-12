Coplata nu rezolvă problemele reale ale Sănătăţii

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a spus, vineri, despre coplata la externarea din spital, că aceasta nu poate rezolva problemele reale ale sistemului sanitar, mai important fiind, în opinia lui, pachetul de servicii de bază. „Coplata? Este a zecea oară în viaţa mea de doctor când aud chestia cu coplata. (...) Nu, acest lucru nu rezolvă problemele reale ale sistemului sanitar. Problema esenţială a sistemului sanitar este cofinanţarea făcută de către bugetul statului. Chiar dacă este greu de făcut în perioada aceasta de restrişte financiară, dar bugetul statului trebuie să participe la programele de sănătate, iar casa de asigurări să poată să dea justa dimensiune a nevoilor financiare din spitalele care funcţionează”, a declarat Oprescu. El crede că mai importantă este introducerea pachetului de bază. „De 17 ani, de când funcţionează casa (de asigurări de sănătate - n.r.), niciun ministru al Sănătăţii nu a avut curajul să dea dimensiunea pachetului de bază, să spună cinstit: români, putem să vă facem analiza asta, putem să facem asta, restul nu putem să facem. E greu, dar este cinstit, este onest faţă de populaţie. Aşteptam cu toţii pachetul de bază”, a spus primarul general Sorin Oprescu. Cât priveşte introducerea coplăţii în Sănătate, nici managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, nu are speranţe prea mari în ceea ce priveşte potenţialul sprijin financiar de pe urma banilor colectaţi de la pacienţi. Managerul SCJU spune că introducerea coplăţii pentru spitale este nejustificată, întrucât suma care va fi colectată este nesemnificativă, fiind “mai mare deranjul cu tăierea chitanţelor”, iar semnalul dat pacienţilor este unul “prost”. El a estimat că spitalul va colecta, după introducerea coplăţii, cel mult 80.000 de euro pe an, ceea ce reprezintă sub 0,5% din bugetul spitalului. Sunt calcule pe care managerul le-a făcut încă de când s-a vehiculat prima data noţiunea de coplată şi ce va presupune ea. Reamintim că ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat, joi, că a fost aprobată HG privind coplata, ceea ce presupune că pacienţii vor da între 5 şi 10 lei o singură dată la externare, indiferent de perioada spitalizării.