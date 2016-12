Coplata nu se va aplica şi bolnavilor cronic!

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Lucian Duţă, asigură că bolnavii cronic nu vor trebui să plătească în plus, de la 1 octombrie, pentru medicamentele compensate. El a precizat că dacă pentru un medicament există un generic, acesta va fi gratuit, iar dacă nu există generic pentru medicamentul prescris, se va da gratuit originalul. “Nu există coplată pentru bolnavii cronic, de la 1 octombrie”, a accentuat dr. Lucian Duţă la dezbaterea “Noul mecanism de compensare a medicamentelor - pro şi contra”, organizată de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) din România şi Colegiul Medicilor din România (CMR).

• AUTORITĂŢILE DIN SĂNĂTATE, ÎN FAŢA ADEVĂRULUI • Referindu-se la situaţia din spitale, preşedintele CNAS a admis că este dezastruoasă, argumentând că banii se scurg din ce în ce mai mult către consumul de medicamente. El a arătat că, în situaţii excepţionale, se pot cere bani de la stat, lucru care de altfel s-a făcut pentru rectificarea bugetară.

DR. LUCIAN DUŢĂ: “AM PUTEA ASISTA LA UN FALIMENT AL CNAS ÎN URMĂTORII DOI-TREI ANI DACĂ LUCRURILE CONTINUĂ ASTFEL”

El a recunoscut că măsurile luate au fost dure şi neaşteptate, dar ele sunt necesare pentru a creşte bugetele pentru spitale. El a făcut referire şi la criza instituţională din sistem, susţinând că nu se ştie exact ce trebuie să facă CNAS şi ce ministerul, existând un mare grad de confuzie. În opinia sa, CNAS ar trebui să apere interesele pacientului, să ceară standarde de sănătate în folosul pacientului. Preşedintele CMR, prof. dr. Vasile Astărăstoae, moderatorul dezbaterii, a subliniat faptul că pacienţii nu trebuie să sufere, în nici un caz, şi nimeni nu are dreptul să decidă cine trăieşte şi cine moare. „Nu se poate să discutăm despre sănătatea unui bolnav făcând calcule matematice şi să nu discutăm cu medicii. Din discuţiile cu medicii a reieşit că sunt situaţii când la acelaşi diagnostic, cu aceeaşi substanţă activă, unul nu plăteşte şi unul plăteşte 95 de milioane pentru că diferă miligramele, în cazurile din oncologie”, a menţionat prof. dr. Astărăstoae. El a atras însă atenţia că dacă lista actuală rămâne în vigoare, deşi are multe inadvertenţe, iar ea nu va fi aprobată de CMR. Reprezentantul Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), dr. Sorin Popescu, a subliniat că, în România, se alocă cei mai puţini bani pentru medicamente, deşi se spune că este un consum mare de medicamente. “Se alocă 45 de euro pe an pe cap de locuitor. Au fost făcute însă multe investiţii în infrastructură, în dotare”, a precizat dr. Popescu. “Se desfăşoară şi export paralel în proporţie de 20-30%, care trebuie luat în calcul la consumul de medicamente”, a adăugat reprezentantul ARPIM. Medicii participanţi la dezbateri au susţinut că listele aflate pe site-ul CNAS au foarte multe neconcordanţe şi din calculele realizate de ei, pe oncologice, boli hepatice, rezultă că în unele situaţii pacienţii sunt nevoiţi să plătească şi sume mari. Ei consideră că aceste liste trebuie rediscutate şi refăcute, altfel, pacienţii vor fi nevoiţi ca pentru concentraţii diferite să plătească în plus. Participanţii la dezbatere au atras atenţia că adevărata dimensiune a noilor reglementări privind compensarea medicamentelor se va cunoaşte de la 1 octombrie, când majoritatea pacienţilor vor veni să-şi ia reţetele.