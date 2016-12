Corbu scapă caşcavalul...

Credeau unii că, după numirea domnului Foleanu la conducerea SC Neptun, apele se vor linişti în PD-L Constanţa. Sînt cunoscute disputele care au încins spiritele în partid pentru funcţia menţionată mai sus. Cafturile pe această temă au ţinut “capul de afiş“ al spectacolelor de groază şi parodie prezentate de actorii pedelişti. Într-un fel, zic eu, lucrurile ar fi trebuit să se aşeze în matca lor. În definitiv, orgoliile deputatului Zanfir Iorguş au fost satisfăcute cît de cît… E drept, ţinînd cont de aspiraţiile personale, e vorba de un procent infim. Cu mult sub aşteptările domniei sale! Cred că cei care nu au prins nicio funcţie de conducere nu se simt prea confortabil. Ca şi susţinătorul lor, intrat de ceva vreme într-un con de umbră. Sau poate că avem parte de liniştea clasică de dinaintea unui nou scandal în partid. În ce priveşte Neptunul, m-am întrebat de multe ori care să fie miza bălăcărelilor din PD-L Constanţa, cunoscut fiind faptul că s-a cam muls ce era de muls… M-am luminat oarecum la faţă după ce am citit materialele apărute într-un cotidian central în legătură cu blestemul care a lovit pădurea Comorova. După cum am constatat, la o primă lectură a articolelor cu pricina, Comorova respiră şi prin porii societăţii amintite… Domnul Foleanu ne mărturisea că, fiind la început de drum, abia a apucat să ia un prim contact cu realităţile înconjurătoare. Să-i acordăm răgazul cuvenit în astfel de situaţii. Spuneam că în PD-L Constanţa apele continuă să fie tulburi. Dincolo de intrigile de zi cu zi pe teme axate pe doctrina bisericuţelor de partid, unii îşi dau coate pentru cele cîteva posturi rămase vacante. E drept, la această fază, au contribuit şi pesediştii la înăsprirea atmosferei din interiorul PD-L. Ba cu un blocaj la mantinelă, ba cu negocieri intrate în prelungiri. Mă rog, chestii şi socoteli care ţin de dedesubturile politichiei. În situaţia dată, Mircea Banias, în calitatea sa de şef de partid, a rămas cu trei mari probleme nerezolvate pe cap. Precizez, extrem de sensibile în condiţiile în care şmecherii pedelişti se aprind iute şi din orice! Cum s-ar spune, iau foc la prima scînteie. După aceea, în secunda doi, e suficient ca sforarii să toarne gaz pe foc… Pietrele de moară se numesc Zevri Senol, Gigi Chiru şi Gheorghiţă Corbu, rămas la uşa Consiliului Judeţean Constanţa. Domnului Zevri nu i se potriveşte scaunul de director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Dintr-un singur motiv. Cineva face glume proaste. Adică, la concret, îi trage scaunul de sub şezut. Din acest motiv, de o lună de zile, Zevri Senol e ca un balerin care execută cumpăna de dimineaţa pînă seara. E drept, l-a demoralizat şi fostul director al agenţiei amintite, Adrian Manole, care i-a spus că nu-i mare sfîrîială cu salariul… Pînă la urmă, e un post de director, ce naiba! Oricum, sacul partidului s-a golit! Pînă şi marele Gigi Chiru a rămas pe tuşă! Plecat din poziţia de favorit la funcţia de director general al SC Oil Terminal, domnul Chiru a ajuns în sala de aşteptare a partidului. Unde, din cîte constat, stă aşezat pe paporniţele rezervei de cadre. Şi Banias nu mai vine! De George Coşbuc. Evident, nu mai vine cu… numirea! Suficiente motive de supărare şi inimă albastră pentru pedeliştii care nu pot trece gardul de sîrmă ghimpată care împrejmuieşte posturile libere. În ceea ce îl priveşte pe Gheorghiţă Corbu, nu este cazul să-şi facă iluzii că va fi validat pentru postul de consilier judeţean. Pesediştii nu au uitat că domnia sa a trădat partidul care l-a susţinut în perioada cînd era director la SAPARD. Chiar dacă dumnealui cocheta numai cu aripa Bosînceanu. Împingîndu-l în faţă pe Corbu, PD-L Constanţa dă impresia că vrea să-i şicaneze pe pesedişti. După ce a fost scos din cursa parlamentară, Corbu este la un pas să scape din nou caşcavalul…