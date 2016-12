Coreea de Nord respinge acuzaţiile privind comiterea atacurilor cibernetice contra Sony

Regimul stalinist de la Phenian respinge acuzaţiile privind implicarea în atacurile informatice care au vizat compania americană Sony, informează AFP. "Ţara noastră nu are nicio legătură cu hackerii", a declarat Kim Song, consilierul politic al ambasadorului Coreei de Nord la Naţiunile Unite. Potrivit Biroului Federal de Investigaţii din SUA, Coreea de Nord este responsabilă de atacul informatic care a vizat studiourile Sony, în noiembrie, Administraţia Barack Obama anunţând că analizează modalităţi de ripostă. "FBI are suficiente dovezi pentru a trage concluzia că Guvernul nord-coreean este responsabil de aceste atacuri cibernetice", informează un comunicat oficial. "Atacul contra companiei Sony nu este un comportament acceptabil pentru un stat", adaugă FBI. Administraţia Statelor Unite analizează modalităţi de ripostă la acest atac. "Identificarea autorilor atacului cibernetic este doar primul pas. Sunt analizate modalităţi de ripostă", a comunicat Departamentul de Stat american. Sony a anulat lansarea filmului "The Interview" - o comedie despre asasinarea fictivă a liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în urma ameninţărilor hackerilor, care au postat documente interne ale companiei, inclusiv mesaje mail, şi filme încă nelansate. Surse din cadrul Administraţiei Statelor Unite au declarat că anchetatorii au ajuns la concluzia că atacul informatic a fost "susţinut de un stat" şi că Guvernul Coreei de Nord este responsabil.