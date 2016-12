Coreea de Sud a sporit nivelul alertei de securitate, în contextul preocupărilor în ce priveşte pregătirea testului balistic de către regimul de la Phenian. Nivelul de alertă de securitate a fost stabilit, ieri, la cel de ”ameninţare vitală”. Cel puţin o rachetă balistică având raza de acţiune de 3.000 de kilometri a fost alimentată şi este pregătită de lansare, anunţă surse din cadrul serviciilor de informaţii sud-coreene. Administraţia de la Washington şi Guvernul de la Seul apreciază că este foarte probabil ca regimul stalinist de la Phenian să efectueze un nou test balistic cu o rachetă cu rază medie de acţiune. Conform serviciilor de spionaj americane, Coreea de Nord a finalizat deja pregătirile în vederea lansării unei rachete. În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a ameninţat că ar putea ataca SUA sau Coreea de Sud. Potrivit serviciilor de spionaj, regimul de la Phenian a transferat două rachete cu rază medie de acţiune pe coasta de est. Analiştii cred că este vorba de rachete Musudan, cu raza de 4.000 de kilometri. O astfel de rachetă poate atinge Insula Guam din Oceanul Pacific, aparţinând SUA, dar nu şi teritoriul continental al SUA.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat ieri în legătură cu riscul pe care îl comportă manevrele militare în criza nord-coreeană, dând însă asigurări că Moscova şi Washingtonul sunt pe aceeaşi lungime de undă pe această temă. Coreea de Nord a făcut o serie de ameninţări în ultimele săptămâni din cauza manevrelor militare efectuate în comun de SUA şi Coreea de Sud.

UE a confirmat ieri că nu intenţionează, pentru moment, evacuarea misiunilor diplomatice de la Phenian. Şapte state membre UE au ambasade la Phenian, Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Suedia, România, Cehia şi Polonia. Săptămâna trecută, regimul de la Phenian a avertizat că, începând din 10 aprilie, nu va mai putea garanta securitatea misiunilor diplomatice străine.

ÎNTÂLNIRE DE TAINĂ Oficiali americani şi nord-coreeni s-au întâlnit în secret, la New York, înainte ca Phenianul să profereze ultima serie de ameninţări şi provocări, dar întâlnirea nu a condus la niciun rezultat, dezvăluie o sursă apropiată acestei probleme. Aceasta a descris întâlnirea ca făcând parte din canalul obişnuit de contact între cele două ţări. Emisarul Washingtonului în cadrul Grupului Celor Şase care negociază dezarmarea nucleară a Coreei de Nord, Clifford Hart, s-a întâlnit cu adjunctul ambasadorului Phenianului la ONU, Han Song-ryol, la jumătatea lui martie. Hart a reiterat îndemnul SUA către Coreea de Nord de a evita acţiuni provocatoare şi de a reveni la diplomaţie, iar Han Song-ryol a promis să transmită acest mesaj Phenianului. Întâlnirea a fost organizată în cadrul aşa-numitului ”canal New York”, un proces utilizat pentru comunicarea şi transmiterea de mesaje între Washington şi Phenian, care nu întreţin relaţii. Coreea de Nord a utilizat, în februarie, ”canalul de la New York”, pentru a avertiza Departamentul de Stat american cu privire la al treilea test nuclear. Întâlnirea a fost dezvăluită de un blog al revistei ”Foreign Policy”, ”The Cable”.

GAFĂ INCREDIBILĂ Oraşul japonez Yokohama a anunţat, eronat, un tir de rachetă dinspre Coreea de Nord, într-un mesaj postat pe Twitter. Mesajul a fost postat ieri dimineaţă, la ora locală 11.19, pe contul oficial de Twitter al oraşului Yokohama şi anunţa un ”Tir de rachetă: aici oraşul Yokohama. Potrivit xx, la ora xx şi xx minute, o informaţie anunţă că o rachetă a fost lansată de pe teritoriul Coreei de Nord. Vă rugăm să acordaţi atenţie informaţiilor difuzate de posturi de radio şi televiziune”. Înainte să fie şters, acest mesaj, pregătit în avans în acest sens dar care a fost postat din greşeală, a fost urmat, câteva momente mai târziu, de alt mesaj cu scuze, în care se putea citi ”Informaţie eronată: am trimis adineauri, printr-o eroare, o informaţie despre un tir de rachetă. Rectificăm: Vă rugăm să ne scuzaţi”. Acest al doilea mesaj a fost retransmis de 3.000 de ori, însoţit de mesaje de amuzament. Contul de Twitter al oraşului Yokohama este utilizat pentru alertarea populaţiei în caz de pericol, ca de exemplu în cazul unui cutremur, taifun sau tsunami şi are circa 40.000 de abonaţi, un număr modest, raportat la mărimea oraşului cu aproximativ 3,69 de milioane de locuitori, dar suficient pentru a crea un enorm efect de bulgăre de zăpadă pe Internet şi a declanşa critici la adresa funcţionarilor.

ACUZAŢII Agenţia militară de informaţii din Coreea de Nord se află la originea vastului atac cibernetic comis luna trecută împotriva reţelelor informatice aparţinând mai multor posturi de televiziune şi bănci sud-coreene, au anunţat, ieri, autorităţile de la Seul. Analiza codurilor de acces şi codurilor malware utilizate în cursul acestor atacuri a dezvăluit că sursa se află la Biroul General de Recunoaşte al Coreei de Nord, a precizat Agenţia sud-coreeană pentru Securitatea Internetului (KISA). Experţi sud-coreeni au localizat şase calculatoare pe teritoriul Coreei de Nord. Atacul, care a avut loc pe 20 martie, a vizat reţelele informatice ale posturilor de televiziune KBS, MBC şi YTN, dar şi sistemele băncilor Shinhan şi Nonghyu, care au fost parţial sau integral paralizate.

PUNCT DE FRONTIERĂ ÎNCHIS Cel mai important punct de frontieră chinez cu Coreea de Nord, la Dandong, a fost închis pentru grupurile de turişti, a declarat un responsabil vamal din acest oraş, care a adăugat că frontiera rămâne deschisă pentru afaceri. Decizia a fost luată de Coreea de Nord, care a anunţat vineri că nu mai poate garanta securitatea misiunilor diplomatice de pe teritoriul nord-coreean începând de la 10 aprilie, sugerând iminenţa unui tir de rachetă sau a unui test nuclear. Regimul nord-coreean a agitat marţi, din nou, spectrul unui război termonuclear şi îndeamnă străinii din Coreea de Sud să se pregătească să părăsească ţara.