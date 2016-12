Coreeni și constănţeni au prejudiciat statul cu zece milioane de lei

13:29:12 / 25 Septembrie 2014

Bravo!

Statul ??? Dar de prejudicii aduse mangaliotilor cui ii mai pasa? Statul e multumit ca romanii sunt tratati in Mangalia ca si cum ar fi sub ocupatie straina? Nu si-a luat statul bistarii de pe urma umilirii romanilor in santierul ala,si ce? Avem reprezentanti ai actionariatului romanesc,ce belesc ochii ca oile la libelula si nu-i intereseaza de fapt cum o duc romanii si de ce totusi coreenii raman aici,in ciuda afirmatiilor repetate ca santierul e in pierdere si de aia sunt concediati oameni si restul au salarii proaste. Perfect,bine ca cineva a inceput sa clatine un pic statuia cu cap putred.