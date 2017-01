Coregrafa Stela Cocârlea, ambasadoarea artelor în Kuweit

„Ceea ce mi se întâmplă în Kuweit este ca o poveste de... covor fermecat. Nici în cele mai îndrăzneţe vise nu am visat că voi ajunge în acest loc. Am trecut de la agonie la extaz”, spune coregrafa Stela Cocârlea, care, de 11 zile, calcă din nou pe pământ românesc. La sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, aceasta a plecat departe de casă, spre a-şi urma chemarea de pedagog.

Încă de când a ajuns în Kuweit, acolo unde a aplicat pentru postul de director al unui centru de balet, Stela Cocârlea a păşit într-o altă lume, guvernată de alte legi. Impactul cu mentalitatea şi cultura locuitorilor Kuweitului, unde un plin la maşină costă tot atât cât un bax de apă, adică doi euro, a fost covârşitor. În Kuweit, spre deosebire de ţările europene, românii, care lucrează ca medici, profesori sau ingineri în industria petrolului, sunt foarte respectaţi şi preţuiţi. Primirea pe care i-a făcut-o familia Al Babtain, una dintre cele mai bogate familii din Kuweit, a fost una regească.

PRIMIRE REGEASCĂ „La sfârşitul lunii septembrie, am ajuns în Kuweit, dimineaţa, la ora 2.00. Încă din aeroport, peisajul s-a schimbat. Toată lumea era înveşmântată. Am fost întâmpinată cu limuzina. Nu am putut să mă relaxez, deoarece mă întrebam de ce urc dintr-o dată într-o limuzină când nu am făcut nimic, fiind obişnuită cu mentalitatea din ţară”, a spus Stela Cocârlea.

Ca director al Centrului Artelor din Kuweit, a pornit de la zero: a amenajat sala de balet cu bare, oglinzi, covor. Acum, numărul micilor balerine depăşeşte suta. La cursurile de balet de la ART - Center of the Arts vin doar fete, copile de la trei ani până la domnişoare de 24 de ani, care fac parte din elita Kuweitului, deoarece lecţiile sunt foarte scumpe, la fel ca şi costumele de balet. „În Kuweit, băieţii nu au voie să danseze, deoarece religia le interzice acest lucru. Au şi ei dansurile lor tradiţionale, cu sabia. Mi-a fost greu să le conving pe fete să-şi prindă părul, deoarece el trebuie expus, pentru că el face parte din frumuseţea femeii. Există chiar şi un dans tradiţional cu părul, care este foarte expresiv, la fel ca şi braţele în balet”, a precizat Stela Cocârlea.

„DORM CU BIBLIA ÎN BRAŢE” Într-o lume musulmană sub văluri şi căldură şi unde chemarea la rugăciune a muezinului întrerupe orice activitate, Stela Cocârlea rămâne, până în adâncul sufletului, creştină. „Dorm cu Biblia în braţe, nu exagerez. La căpătâi am un mic altar de unde nu lipsesc mirul, cărţile lui Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, învăţăturile marilor noştri duhovnici. Aşa îmi păstrez echilibrul. Acolo nu mă plâng de singurătate. Respect religia şi mentalitatea de acolo, dar nu mă las pe mine să atârn într-o altă lume, pentru că eu sunt şi rămân un bun creştin”, spune Stela Cocârlea, iar din privirea ei se revarsă lumină.

LENTOAREA DEŞERTULUI ŞI ENERGIA CREATOARE „Ritmul lor de viaţă este foarte lent. L-am simţit pe propria piele, deoarece se datorează căldurii excesive. Când am plecat de acolo, erau 52 de grade Celsius. Trebuie să umbli cu mănuşi, pentru că altfel nu poţi să deschizi portierele de la maşină. Am aflat că e greşit să credem că negrul atrage căldura. Dimpotrivă, veşmântul negru este adaptat zonelor de deşert, deoarece este opac şi pune un zid între corp şi căldură. Cu cât e mai cald, trebuie să te acoperi. În Kuweit, te afli între soare şi nisp, unde fierbi ca un ou. Eu i-am dat peste cap cu ritmul meu”, spune, zâmbind, Stela Cocârlea.

Visul Stelei Cocârlea şi al elevelor ei va continua şi se va materializa în alte evenimente speciale, aşa cum a fost spectacolul din aprilie, „Once Upon a Dream”. Astfel, anul acesta se va organiza primul concurs internaţional din Kuweit, iar anul viitor, va avea loc un festival al artelor. Totul se realizează cu sprijinul familiei Al Babtain, dar şi cu susţinerea ambasadorului român Vasile Sofineti, cât şi a elevelor avide de cunoaştere, de dans, cultură şi perfecţiune.

Deși Kuweitul, cu o suprafaţă mai mică decât a Dobrogei, nu este o ţară turistică, cu obiective culturale foarte multe, Stela Cocârlea abia aşteaptă să se întoarcă acolo, spre a-şi urma misiunea. Până atunci se va bucura de verdele României, de care nu se mai satură, şi de locurile pe care le-a străbătut de atâtea ori în Constanţa.