Corigenţii de la Grupul Şcolar din Ovidiu au fost trimişi… să mai înveţe

În această perioadă, în unităţile şcolare din judeţ se desfăşoară cursurile de formare şi consiliere a profesorilor diriginţi. În lipsa acestor cursuri, cadrele didactice nu mai pot avea ore de dirigenţie aşa că acţiunea este considerată deosebit de importantă şi este în conformitate cu dispoziţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Însă, la Grupul Şcolar din Ovidiu această acţiune s-a suprapus cu examenul de corigenţă, fapt care i-a afectat pe elevii care aşteptau cu sufletul la gură să susţină examenul. Părinţii au fost nemulţumiţi, însă nu au dorit să le facem public numele din motive uşor de bănuit. Unul dintre părinţi a declarat: “Nu a dormit copilul toată noaptea şi, cînd a ajuns la şcoală a fost trimis înapoi acasă”. Am solicitat şi punctul de vedere al directorului Grupului Şcolar din Ovidiu, prof. Mihaela Popovici care a declarat că deşi examenele de corigenţe au fost programate din vară planificarea pentru cursurile de formare dedicate cadrelor didactice a ajuns în atenţia conducerii abia vineri, 25 august. “Problema a fost că informaţia a venit pe Internet, iar noi am avut probleme cu conexiunea. Cursurile au fost pentru profesorii de liceu, iar profesorii de la gimnaziu au putut să susţină examenele de corigenţă, în timp ce elevii de liceu au fost replanificaţi”, a declarat Mihaela Popovici. Ea a mai spus că s-au pus afişe la intrarea în unitatea şcolară, au fost anunţaţi elevii şi cadrele didactice despre replanificarea examenelor de corigenţă care nu vor depăşi, ca interval, perioada prevăzută de metodologia Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru susţinerea examenelor. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean consideră regretabilă această situaţie. “Noi am trimis în format electronic planificarea cursurilor cu formatorii, iar faptul că nu a mers conexiunea la Internet este problema internă a conducerii Grupului Şcolar. Am discutat cu doamna director şi ne-a asigurat că va lua măsurile necesare pentru ca examenele de corigenţă să decurgă în condiţii normale. De altfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean va monitoriza această rundă de examene, mai ales că a debutat cu această situaţie”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, Marinela-Natalia Mrejeru.