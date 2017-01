Corina adoră să îşi schimbe look-ul

Corina, artista care, într-un timp foarte scurt de la lansarea primei piese pe piaţa muzicală românească, a devenit foarte cunoscută, adoră să îşi schimbe frecvent look-ul. “Înainte de videoclipul piesei , care reprezintă atît un feat. cu Tony Cottura, cît şi primul extras single de pe noul meu album, am mai avut o colaborare, cu băieţii de la “Animal X”, care au compus şi unele piese de pe . La acel videoclip, m-am întors la blondul de la debutul meu, dar am ales o nuanţă mai deschisă, pigmentată cu nuanţe de roz. Imediat după colaborarea cu “Animal X”, am filmat din nou, de această dată clipul pentru piesa de pe ultimul album. Pentru această piesă, , un featuring cu Tony Cottura, am simţit nevoia unui alt look, ca să fie cît mai vizibilă diferenţa dintre cele două materiale musicale”, a mărturisit artista.

Corina adoră să îşi schimbe des look-ul, mai ales că, prin aceasta, subliniază şi noutăţile din cariera sa muzicală. “Am vrut ca publicul să înţeleagă clar că una e “Animal X” feat. Corina, alta este Corina feat. Tony Cottura. Aşa că, acum sînt castaniu închis, iar această nuanţă va fi imaginea cu care voi fi vazută în perioada urmatoare, probabil pînă cînd voi filma un nou clip”, a subliniat Corina.