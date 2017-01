Corina Bud: „Vom petrece în stil tradițional”

În urmă cu o săptămână, în ultima zi de școală din 2015, Corina Bud a venit la Constanța pentru a le cânta elevilor de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, eveniment inclus în cadrul campaniei „Back to School”. Cu prilejul acestui concert-cadou, Corina a găsit răgazul de a oferi un interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre viața de adolescentă, dar și despre Sărbătorile de Iarnă.

Reporter (R.): Ați fost aleasă ca imagine a unei campanii, „Back to School”, inițiată de un cunoscut supermarket. Ce considerați că i-a determinat pe organizatori să vă aleagă ca imagine pentru această campanie, în afară de aspectul adolescentin?

Corina: Campania, în sine, a fost adresată publicului tânăr și a fost gândită pentru a îmbina experiența cumpărăturilor cu o experiență pe gustul tinerilor. Pe lângă distracția de la cumpărături, făcută odată cu începerea școlii, ne-am gândit să le oferim și un concert-cadou, de care să se bucure copiii câștigători, chiar înainte de Sărbători.

R.: Cum a fost întâlnirea cu elevii-artiști de la Constanța, în ultima zi de școală a anului 2015, pe 18 decembrie?

Corina: Mie îmi place foarte mult la Constanța și revin mereu cu plăcere aici. Faptul că am avut ocazia să cânt în fața unor copii talentați, elevi ai unei școli de Arte, mă face să mă simt foarte bine și, în același timp, un pic emoționată, pentru că îmi doresc ca din rândurile lor să vedem, în curând, cât mai mulți artiști cunoscuți. La concert ne-am super-bucurat să ne întâlnim cu toții, am cântat și am dansat împreună.

R.: Întâlnirile cu elevii în cadrul campaniei „Back to School” vă trezesc amintiri din anii liceului?

Corina: Liceul a fost o perioadă foarte frumoasă a vieții mele, la care mă gândesc întotdeauna cu drag. Faptul că am avut ocazia să cânt în fața unor copii care studiază Arta este o dublă bucurie: cea a rememorării clipelor frumoase din liceu și cea a petrecerii unui timp de calitate cu tineri care iubesc și se dedică artelor.

R.: Ce admirați la elevii anului 2015?

Corina: Atitudinea, optimismul, energia și determinarea cu care știu că lucreze pentru a-și transforma dorințele în realitate.

R.: Aveți un sfat pentru ei?

Corina: Să își urmeze întotdeauna visul și să facă tot ceea ce fac cu multă plăcere și cu pasiune.

R.: Începe vacanța. Cum o veți petrece? Cum o va petrece Robin?

Corina: De Sărbători plecăm împreună la bunici, la Satu Mare, unde ne simțim mereu foarte bine. Vom petrece Crăciunul în stil tradițional. Este o perioadă la care ținem foarte mult pentru că o petrecem întotdeauna alături de cei dragi.

R.: Ce își dorește Robin de la Moș Crăciun? Există ceva ce ar vrea și nu poate primi?

Corina: Robin va primi ceea ce i-a cerut Moșului în scrisoare pentru că a fost un copil cuminte. Ceea ce-și dorește și nu poate primi e o anumită consolă de jocuri pe care o va primi când va fi mai mare.

R.: Unde vă va găsi Noaptea dintre Ani?

Corina: Pentru mine, Revelionul este foarte aglomerat pentru că am multe concerte. De aceea, voi petrece Revelionul în mai multe părți, cântând și dansând alături de oameni dragi.