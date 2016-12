Corina Crețu va conduce cel mai bogat minister al UE

10:12:31 / 11 Septembrie 2014

super

Nu a avut loc pe la televiziuni de alti ratati care se inghesuie sa emita tot felul de aberatii. Acolo este apreciata de oameni destepti. Am toata încrederea ca o sa ajute tara din functia pe care o are. O sa scapam de ''javrele'' cocotate in posturi inalte si de ''parasutele'' aferente.