Corina petrece vacanța în România

Dacă multe dintre vedetele autohtone își petrec vacanțele la malul mării sau prin colțuri exotice ale lumii, nonconformista Corina nu se poate despărți de frumusețile patriei. Vacanța de vară s-a încheiat pentru Corina, care a preferat să călătorească pe meleaguri românești împreună cu fiul ei, Robin, pentru ca acesta să descopere cât mai multe dintre locurile superbe pe care țara noastră le are de oferit.

„Am avut la dispoziție o săptămână liberă între concerte și m-am deconectat vizitând România. Cred că avem una dintre cele mai frumoase țări din lume. Am petrecut câteva zile de vis în zona Brașovului, acolo unde am vizitat Cetatea Râșnov și Castelul Bran. Am fost cu Robin și la Peleș, acolo unde mi-a pus o mie de întrebări după ce am vizitat sala de arme”, a povestit Corina. Ea și-a făcut timp să ajungă și pe la mare. „Am ajuns și două zile la Mamaia, acolo unde am reușit să ajung la plajă vreme de două ore. Nu am avut foarte mult timp de mare vara aceasta, însă plănuiesc să-mi iau revanșa spre finalul lunii”, a mai spus artista.