Corina Şuteu a renunţat la funcţia de director al ICR New York

Corina Şuteu a demisionat, vineri, din funcţia de director al Institutului Cultural Român (ICR) din New York. Odată cu ea, şi directorul adjunct al ICR din New York, Oana Radu, şi-a depus demisia vineri. Conform reprezentanţilor ICR Bucureşti, Oana Radu este o colaboratoare apropiată a Corinei Şuteu. Institutul Cultural Român din New York este una dintre cele mai importante şi active filiale ale ICR din străinătate. Corina Şuteu a condus ICR din New York începând din anul 2006. Ea şi-a început cariera în calitate de critic de teatru în România. A devenit interesată de sectorul managementului cultural imediat după căderea Comunismului în România. În 1991 a devenit director al Uniunii Teatrale din România (UNITER), iar în 1995 a devenit director al Mastere Specialisee Europeen en Management des entreprises culturalles (Dijon, Franţa) şi preşedinte al Forumului reţelelor culturale europene. (I.H.)